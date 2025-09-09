ജസ്റ്റിസ് ഫോര്‍ ബിന്ദു: ദളിത് സ്ത്രീക്കെതിരെ പോലീസ് മോഷണം കെട്ടിച്ചമച്ചതെങ്ങനെയെന്ന് തുറന്നുകാട്ടി ക്രൈംബ്രാഞ്ച്

സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
ദളിത് വീട്ടുജോലിക്കാരിയെ ആഭരണ മോഷണ കേസില് കുടുക്കാന് പോലീസ് കെട്ടിച്ചമച്ച കഥയാണെന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണത്തില് കണ്ടെത്തി. തിരുവനന്തപുരം പനവൂര് സ്വദേശിനിയായ 36 കാരിയായ ബിന്ദുവിനെയാണ് പേരൂര്ക്കട പോലീസ് സ്റ്റേഷനില് മോഷണക്കുറ്റം ചുമത്തി 20 മണിക്കൂറിലധികം മാനസികമായി പീഡിപ്പിച്ചത്.
അമ്പലമുക്ക് സ്വദേശിനിയായ ഓമന ഡാനിയേലിന്റെ വീട്ടില് ബിന്ദു ജോലി ചെയ്തു വരികയായിരുന്നു. വീട്ടില് നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടതായി റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ആഭരണങ്ങള് പിന്നീട് വസ്തുവിന് പിന്നിലെ ഒരു മാലിന്യപ്പെട്ടിയില് നിന്ന് കണ്ടെത്തിയതായി പോലീസ് ആദ്യം അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു, ഇത് ബിന്ദു അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചതായി പോലീസ് സൂചന നല്കി. എന്നാല് ''പോലീസ് മൊഴി പൂര്ണ്ണമായും തെറ്റാണെന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് റിപ്പോര്ട്ടില് പറയുന്നു. വാസ്തവത്തില്, നഷ്ടപ്പെട്ട ആഭരണങ്ങള് മുഴുവന് വീടിനുള്ളിലായിരുന്നു.
പോലീസിന്റെ അവകാശവാദങ്ങള്ക്ക് വീട്ടുടമയായ ഓമന ഡാനിയേലിന് വിശദീകരണമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. ബിന്ദുവിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കാന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് പോലീസ് ഈ കഥ കെട്ടിച്ചമച്ചതെന്ന് റിപ്പോര്ട്ടില് പറയുന്നു. പേരൂര്ക്കട പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ അന്നത്തെ എസ്എച്ച്ഒ ആയിരുന്ന ശിവകുമാറിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കാനും റിപ്പോര്ട്ടില് ശുപാര്ശ ചെയ്തു.
ഓമന ഡാനിയേലിന്റെ വീട്ടില് നിന്ന് സ്വര്ണ്ണാഭരണങ്ങള് മോഷ്ടിച്ചുവെന്ന കുറ്റം ചുമത്തിയാണ് ബിന്ദുവിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും നല്കാതെ ഒരു രാത്രി മുഴുവന് പോലീസ് സ്റ്റേഷനില് തടങ്കലില് വയ്ക്കുകയും മാനസികമായി പീഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. നിരപരാധിത്വം ആവര്ത്തിച്ച് അവകാശപ്പെട്ടിട്ടും പോലീസുകാര് അതൊന്നും ചെവിക്കൊണ്ടില്ല. മണിക്കൂറുകള്ക്ക് ശേഷം വീടിനുള്ളില് നിന്ന് ആഭരണങ്ങള് കണ്ടെടുത്തതിനു ശേഷമാണ് ബിന്ദുവിനെ വിട്ടയച്ചത്.
തനിക്ക് പോലീസ് സ്റ്റേഷനില് കടുത്ത മാനസിക സമ്മര്ദ്ദം ഉണ്ടായതായും പരിശോധനയ്ക്ക് തന്നെ വിവസ്ത്രമാക്കിയെന്നും അനുഭവിച്ച വേദനകള് തനിക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാന് ആവില്ലെന്നും ബിന്ദു പറഞ്ഞു.