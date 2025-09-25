ഭംഗിയുള്ള സ്ത്രീകളെ കണ്ടാന്‍ ഷാഫി ബെംഗളുരുവിലേക്ക് ട്രിപ്പ് വിളിക്കും, സ്ത്രീ വിഷയത്തില്‍ രാഹുലിന്റെ ഹെഡ് മാഷ്, ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളുമായി സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified വ്യാഴം, 25 സെപ്റ്റംബര് 2025 (12:58 IST)
രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് എംഎല്എക്കെതിരായ ലൈംഗിക ആരോപണങ്ങള്ക്ക് പിന്നാലെ ഷാഫി പറമ്പില് എംപിക്കെതിരെ ഗുരുതര ലൈംഗിക ആരോപണങ്ങളുമായി സിപിഎം പാലക്കാട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഇ എന് സുരേഷ് ബാബു. ഭംഗിയുള്ള സ്ത്രീകളെ കണ്ടാല് ഷാഫി ഉടന് ബെംഗളുരുവിലേക്ക് ട്രിപ്പ് വിളിക്കുമെന്നും ഈ കാര്യത്തില് രാഹുലും ഷാഫിയും കൂട്ട് കച്ചവടം നടത്തുന്നവരാണെന്നും സുരേഷ് ബാബു പരിഹസിച്ചു.
ലൈംഗിക ആരോപണങ്ങള് നേരിടുന്ന കോണ്ഗ്രസ് എംഎല്എയായ രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് മണ്ഡലത്തില് സജീവമായതിന് പിന്നാലെയാണ് ഷാഫി പറമ്പിലിനെതിരെയും ഗുരുതര ആരോപണം ഉയര്ന്നിരിക്കുന്നത്. രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് ചെയ്തത് അംഗീകരിക്കില്ലെന്നും രാജിവെയ്ക്കണമെന്നും പറയാനുള്ള ധൈര്യം ഷാഫി കാണിക്കണമെന്ന് വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ്. അതിനുള്ള ധൈര്യം ഷാഫിക്കുണ്ടാവില്ല. ഈ കാര്യത്തില് കൂട്ടുക്കച്ചവടമാണ് നടക്കുന്നത്. രാഹുലിന്റെ ഹെഡ് മാഷാണ് ഷാഫി. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് രാഹുലിനോട് കാര്യങ്ങള് ചോദിക്കുകയെന്നാണ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ചോദിക്കുന്നത്.
കാണാന് ഭംഗിയുള്ള ആരെയെങ്കിലും കണ്ടാല് ബെംഗളുരുവിലേക്ക് ട്രിപ്പ് അടിക്കാമെന്നാണ് ഹെഡ് മാഷ് തന്നെ ചോദിക്കുന്നത്. അതിലും വലിയ അധ്യാപകരാണ് മുകളിലുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് വലിയ നേതാക്കള് ഇവര്ക്കെതിരെ മിണ്ടാത്തത്.രാഹുലിനെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശന് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തതിന് പിന്നിലും കാരണമുണ്ട്. വന്ന് വന്ന് മുറത്തില് കൊത്തിയപ്പോഴാണ് നടപടിയുണ്ടായത്. അത് വഴിയെ അറിയാമെന്നും സുരേഷ് ബാബു പറഞ്ഞു.