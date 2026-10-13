സിജെപി ആര്എസ്എസിന്റെ സൃഷ്ടി : പി സരിന്റെ പരാമര്ശത്തില് സിപിഎമ്മില് അതൃപ്തി, പിഴവ് പറ്റിയെന്ന് വിശദീകരണം
സിജെപിക്കെതിരായ സരിന്റെ പരാമര്ശത്തില് സിപിഎമ്മില് കടുത്ത അതൃപ്തി. പിഴവ് പറ്റിയതാണെന്ന് നേതാക്കളോട് സരിന് വിശദീകരിച്ചതായാണ് റിപ്പോര്ട്ട്. എന്ത് തിരുത്തല് നടപടിക്കും വിധേയനാകാമെന്ന് എം എ ബേബി ഉള്പ്പെടുന്ന നേതാക്കളോട് സരിന് വിശദമാക്കി.സിജെപി ആര്എസ്എസ് പദ്ധതിയാണെന്ന് ദില്ലിയില് വെച്ച് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെ സരിന് പറഞ്ഞത് വിവാദമായിരുന്നു.
മുഖ്യതിരെഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര് ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള സിജെപി സമരത്തില് സിപിഎമ്മില് അണിനിരക്കുന്ന സമയത്താണ് സരിന് സിജെപിക്കെതിരെ രംഗത്ത് വന്നത്. സിജെപി ഒരു ഗൂഡാലോചനയാണെന്ന് ജനം തിരിച്ചറിയുമെന്നും ജന്തര് മന്തറില് സമരം ചെയ്യാന് അനുവാദം ചോദിക്കുന്നത് നാടകമാണെന്നും സരിന് പറഞ്ഞിരുന്നു. താന് പറഞ്ഞത് പാര്ട്ടി നിലപാടല്ലെന്നും നാക്കുപിഴയായിരുന്നുവെന്നും വ്യക്തമാക്കിയാണ് സരിന് പിന്നീട് ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചത്.