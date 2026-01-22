വ്യാഴം, 22 ജനുവരി 2026
രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ ജാമ്യ ഹാര്‍ജിയില്‍ കോടതി ഇന്ന് വാദം കേള്‍ക്കും; കൂടുതല്‍ തെളിവുകള്‍ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് കോടതിയില്‍ സമര്‍പ്പിക്കും

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified വ്യാഴം, 22 ജനുവരി 2026 (08:23 IST)
രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍ എംഎല്‍എയുടെ ജാമ്യ ഹാര്‍ജിയില്‍ പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ സെക്ഷന്‍ കോടതി ഇന്ന് വാദം കേള്‍ക്കും. രാഹുലിനെതിരെ കൂടുതല്‍ തെളിവുകള്‍ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് കോടതിയില്‍ സമര്‍പ്പിക്കും. തിരുവല്ല മജിസ്‌ട്രേറ്റ് കോടതി കഴിഞ്ഞദിവസം രാഹുലിന് ജാമ്യം നിഷേധിച്ചിരുന്നു. ആദ്യ കേസിലെ പരാതിക്കാരി ഹൈക്കോടതിയില്‍ കഴിഞ്ഞദിവസം സമര്‍പ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലം ഉള്‍പ്പെടെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ജാമ്യ ഹര്‍ജി എതിര്‍ക്കാനാണ് പ്രോസിക്യൂഷന്‍ നീക്കം.

അതേസമയം 2026ലെ നിയമസഭാ തിരെഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥ യുഡിഎഫിന് അനുകൂലമാണെന്ന് എന്‍ഡിടിവി സര്‍വ്വെ. സംസ്ഥാനത്ത് കടുത്ത ഭരണവികാരം നിലനില്‍ക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സര്‍വ്വെ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. 'വോട്ട് വൈബ് ഇന്ത്യ' കേരള ട്രാക്കര്‍ സര്‍വെ പ്രകാരം പിണറായി വിജയന്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ പ്രകടനത്തെ 52 ശതമാനം വരുന്നവരും മോശമെന്നാണ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. വെറും 23.8 ശതമാനം മാത്രമാണ് സര്‍ക്കാരിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം മികച്ചതെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

മുഖ്യമന്ത്രി ആരാകണമെന്ന ചോദ്യത്തിന് കൂടുതല്‍ പിന്തുണ ലഭിച്ചത് വി ഡി സതീശനാണ് (22.4%). നിലവിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയായ പിണറായി വിജയന്‍ 18 ശതമാനം പിന്തുണ ലഭിച്ചപ്പോള്‍ സിപിഐഎം നേതാവ് കെകെ ശൈലജയ്ക്ക് 16.9 ശതമാനത്തിന്റെയും ബിജെപി നേതാവ് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിന് 14.7 ശതമാനത്തിന്റെയും കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് ശശി തരൂരിന് 9.8 ശതമാനത്തിന്റെയും പിന്തുണ ലഭിച്ചു.


