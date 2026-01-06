ചൊവ്വ, 6 ജനുവരി 2026
പ്രതിഷേധത്തെ തുടര്‍ന്ന് കൊച്ചി-മുസിരിസ് ബിനാലെയില്‍ നിന്ന് വിവാദമായ ലാസ്റ്റ് സപ്പര്‍ പെയിന്റിംഗ് നീക്കം ചെയ്തു

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ചൊവ്വ, 6 ജനുവരി 2026 (19:20 IST)
കൊച്ചി: കൊച്ചി-മുസിരിസ് ബിനാലെയില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ച വിവാദ പെയിന്റിംഗ് ക്രിസ്ത്യന്‍ സംഘടനകളുടെ പ്രതിഷേധത്തെത്തുടര്‍ന്ന് നീക്കം ചെയ്തു. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അന്ത്യ അത്താഴത്തെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന ഈ കലാസൃഷ്ടി മലയാളി കലാകാരന്‍ ടോം വട്ടക്കുഴി സൃഷ്ടിച്ചതാണ്. ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ മതവികാരം വ്രണപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്നും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അന്ത്യ അത്താഴത്തിന്റെ പരമ്പരാഗത ചിത്രീകരണത്തെ ഈ ചിത്രം അപമാനിക്കുന്നതാണെന്നും വിവിധ ക്രിസ്ത്യന്‍ ഗ്രൂപ്പുകള്‍ ആരോപിച്ചിരുന്നു. ബിനാലെ ക്യൂറേറ്ററുടെ തീരുമാനപ്രകാരമാണ് ചിത്രം നീക്കം ചെയ്തതെന്ന് അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

പ്രതിഷേധങ്ങളെത്തുടര്‍ന്ന്
കൊച്ചി-മുസിരിസ് ബിനാലെയുടെ ഒരു വേദി താല്‍ക്കാലികമായി അടച്ചുപൂട്ടി. കേരള ലാറ്റിന്‍ കാത്തലിക് അസോസിയേഷനും ചിത്രം നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ക്ഷമാപണം നടത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ക്രിസ്ത്യന്‍ വിശ്വാസങ്ങളെ അപമാനിക്കുന്നതായി പൊതു ഫണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ അസോസിയേഷന്‍ സെക്രട്ടറി ബിജു ജോസി കരുമാഞ്ചേരി ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റില്‍ ചോദ്യം ചെയ്തു. 'സര്‍ക്കാര്‍ പണം ഉപയോഗിച്ച് എന്തെങ്കിലും പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കാന്‍ ഒരു കാരണമായി ആവിഷ്‌കാര സ്വാതന്ത്ര്യം ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് കരുതരുത്. ഞങ്ങള്‍ നല്‍കുന്ന നികുതി പണം ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങള്‍ ഞങ്ങളെ അപമാനിക്കുകയാണോ?' എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. ലിയോനാര്‍ഡോ ഡാവിഞ്ചി വരച്ച ലോകപ്രശസ്തമായ ചുവര്‍ചിത്രത്തെ പുനര്‍വ്യാഖ്യാനിച്ചതിന് കലാസൃഷ്ടിയെയും അദ്ദേഹം വിമര്‍ശിച്ചു.

അതേസമയം വ്യക്തിഗത കാഴ്ചപ്പാടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കലാസൃഷ്ടികള്‍ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് ആര്‍ട്ടിസ്റ്റ് ടോം വട്ടക്കുഴി പ്രതികരിച്ചു. അവസാന അത്താഴത്തെ അനാദരിക്കാന്‍ താന്‍ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തെ അപമാനിക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതല്ലെന്നും നാടകകൃതിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് ചിത്രമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.


