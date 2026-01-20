ബുധന്‍, 21 ജനുവരി 2026
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത

ചൂരല്‍മല, മുണ്ടക്കൈ ഉരുള്‍പ്പൊട്ടല്‍ ദുരന്തബാധിതർക്കുള്ള ആദ്യഘട്ട വീടുകളുടെ കൈമാറ്റം ഫെബ്രുവരിയില്‍

K Rajan Minister
രേണുക വേണു| Last Modified ചൊവ്വ, 20 ജനുവരി 2026 (16:54 IST)
ചൂരല്‍മല-മുണ്ടക്കൈ ഉരുള്‍പൊട്ടല്‍ ദുരന്തബാധിതരെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്നതിനായി നിര്‍മിക്കുന്ന മാതൃകാ ടൗണ്‍ഷിപ്പിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ അതിവേഗം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും ആദ്യഘട്ട വീടുകളുടെ കൈമാറ്റം ഫെബ്രുവരി മാസത്തില്‍ തന്നെ നടത്തുമെന്നും റവന്യൂ മന്ത്രി കെ. രാജന്‍. എല്‍സ്റ്റണ്‍ എസ്റ്റേറ്റില്‍ ടൗണ്‍ഷിപ്പിന്റെ നിര്‍മാണ പുരോഗതി നേരില്‍ വിലയിരുത്തിയ ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി. ദുരന്തത്തിനു ശേഷം സര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കിയ എല്ലാ ഉറപ്പുകളും പൂര്‍ണമായും നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും, ഇതിന് വിരുദ്ധമായ പ്രചാരണങ്ങള്‍ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. വീടുകള്‍ കൈമാറുന്ന ദിനം മുതല്‍ തന്നെ താമസം ആരംഭിക്കാവുന്ന വിധത്തില്‍ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കിയ ശേഷമായിരിക്കും വീടുകള്‍ ദുരന്തബാധിതര്‍ക്ക് കൈമാറുക.

വീട് നിര്‍മാണത്തിനായി കര്‍ണാടക സര്‍ക്കാര്‍ 10 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ ഇതുവരെ സാമ്പത്തിക സഹായം നല്‍കിയിട്ടില്ലെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ദുരന്തബാധിതരുടെ കടങ്ങള്‍ എഴുതിത്തള്ളാന്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന് സാധിക്കുമായിരുന്നു എന്നാല്‍ ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ അധികാരമായിരുന്ന സെക്ഷന്‍ 13 ഒഴിവാക്കിയതിലൂടെ ദുരിതബാധിതരെ കൂടുതല്‍ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കി. സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാറാണ് മാനുഷിക പരിഗണന മുന്‍നിര്‍ത്തി വാടകയും ജീവനോപാധിയും കൃത്യമായി നല്‍കുകയും ചെയ്‌തെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

മുണ്ടക്കൈ-ചൂരല്‍മല ദുരന്തബാധിതര്‍ക്കായി നിര്‍മിക്കുന്ന ടൗണ്‍ഷിപ്പില്‍ ഇതുവരെ 289 വീടുകളുടെ വാര്‍പ്പ് പൂര്‍ത്തിയായിട്ടുണ്ട്.
വാര്‍പ്പ് പൂര്‍ത്തിയായ വീടുകളില്‍ പ്ലംബിങ്, പ്ലാസ്റ്ററിങ്, ഫ്‌ലോറിങ് എന്നിവ വേഗത്തില്‍ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. പ്രധാന റോഡുകളുടെ നിര്‍മാണം, ഇലക്ട്രിക്കല്‍ ഡക്ട്, സൈഡ് ഡ്രെയിനേജ് സംവിധാനങ്ങള്‍ എന്നിവയും ഒരേസമയം നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്‍പത് ലക്ഷം ലിറ്റര്‍ ശേഷിയുള്ള കുടിവെള്ള ടാങ്ക്, സീവേജ് ട്രീറ്റ്‌മെന്റ് പ്ലാന്റ്, ഓവുചാല്‍ സംവിധാനങ്ങള്‍ എന്നിവയും ടൗണ്‍ഷിപ്പിന്റെ ഭാഗമായി നിര്‍മാണത്തിലാണ്. ദുരന്തത്തില്‍ പൂര്‍ണമായി തകര്‍ന്ന വെള്ളാര്‍മല സ്‌കൂള്‍ പുനര്‍നിര്‍മിക്കുമെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ ഭൂമി ലഭ്യമല്ലാത്ത പക്ഷം
സ്ഥലം വാങ്ങി പുതിയ സ്‌കൂള്‍ സ്ഥാപിക്കുമെന്നും മന്ത്രി കെ. രാജന്‍ ഉറപ്പുനല്‍കി


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :