തിങ്കള്‍, 1 സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2025
രാഹുലിനെതിരായ നടപടി കുറ്റം ശരിവെയ്ക്കുന്നത് പോലെയായെന്ന് എ ഗ്രൂപ്പ്, പാർട്ടി മുഖം രക്ഷിച്ചത് നടപടിയിലൂടെയെന്ന് സതീശൻ പക്ഷം

രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍ എംഎല്‍എയ്‌ക്കെതിരെ പാര്‍ട്ടിയെടുത്ത നടപടികളില്‍ എ ഗ്രൂപ്പിന് അതൃപ്തി.

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified തിങ്കള്‍, 1 സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2025 (10:55 IST)
യുവതികളുടെ ലൈംഗികാരോപണങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍ എംഎല്‍എയ്‌ക്കെതിരെ പാര്‍ട്ടിയെടുത്ത നടപടികളില്‍ എ ഗ്രൂപ്പിന് അതൃപ്തി. രാഹുലിനോട് സംഭവത്തില്‍ വിശദീകരണം പോലും ചോദിച്ചില്ലെന്നും രാഹുലിനെതിരെ പെട്ടെന്നുണ്ടായ കടുത്ത നടപടി കുറ്റം ശരിവെയ്ക്കുന്നത് പോലെയായെന്നുമാണ് എ ഗ്രൂപ്പിന്റെ വിമര്‍ശനം. എന്നാല്‍ രാഹുലിനെതിരെയുണ്ടായ കടുത്ത നടപടിയാണ് പ്രതിരോധത്തിലേക്ക് വീണ പാര്‍ട്ടിയെ പിടിച്ചുനിര്‍ത്തിയതെന്നാണ് വി ഡി സതീശന്‍ അനുകൂലികള്‍ പറയുന്നത്. ഈ നടപടിയാണ് സിപിഎമ്മിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയതെന്നും ഇവര്‍ പറയുന്നു.

അതേസമയം രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍ എംഎല്‍എ സ്ഥാനം രാജിവെയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പാലക്കാട് പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ ശക്തമാണ്. ഇന്ന് ഡിവൈഎഫ്‌ഐയാണ് പ്രതിഷേധം നടത്തുന്നത്. രാഹുല്‍ മണ്ഡലത്തിലെത്തിയാല്‍ തടയുമെന്ന് നേരത്തെ ഡിവൈഎഫ്‌ഐയും ബിജെപിയും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. രാഹുലിന് സംരക്ഷണമൊരുക്കുമെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കുന്നതിനിടെയാണ് രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളുടെ പ്രതിഷേധങ്ങള്‍.

രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലെതിരായ ആരോപണം രാഷ്ട്രീയമായി ഉപയോഗിച്ചാല്‍ നേരിടുമെന്നാണ് മുതിര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് എംഎം ഹസന്‍ വ്യക്തമാക്കിയത്. നിയമസഭയില്‍ വരുന്നത് എംഎല്‍എയുടെ അവകാശമാണെന്നും അത് തടയാന്‍ സമ്മതിക്കില്ലെന്നും എം എം ഹസന്‍ വ്യക്തമാക്കി. രാഹുലിനെതിരെ യുവതികള്‍ പരാതി നല്‍കിയിട്ടില്ലെന്നും എന്നാല്‍ എം മുകേഷ് എംഎല്‍എക്കെതിരായ കേസ് അങ്ങനെയല്ലെന്നും ഹസന്‍ പറഞ്ഞു.




