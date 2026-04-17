വെള്ളി, 17 ഏപ്രില്‍ 2026
ഇപ്പോഴെ കടിപിടി വേണോ, ഇങ്ങനെ ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അപഹാസ്യരാകരുത്, കോൺഗ്രസിലെ മുഖ്യമന്ത്രി ചർച്ചകളിൽ ലീഗിന് അതൃപ്തി

യുഡിഎഫ് ജനങ്ങള്‍ക്ക് മുന്നില്‍ പരിഹാസ്യരാകുന്നു എന്നാണ് ലീഗ് നേതൃത്വം വിലയിരുത്തുന്നത്.

Jithin Raj| Last Modified വെള്ളി, 17 ഏപ്രില്‍ 2026 (14:08 IST)
കോണ്‍ഗ്രസിലെ മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിനായുള്ള പോരില്‍ മുസ്ലീം ലീഗ് നേതൃത്വത്തിന് കടുത്ത അതൃപ്തിയെന്ന് സൂചന. യുഡിഎഫ് ജനങ്ങള്‍ക്ക് മുന്നില്‍ പരിഹാസ്യരാകുന്നു എന്നാണ് ലീഗ് നേതൃത്വം വിലയിരുത്തുന്നത്. കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍ പരസ്യപ്രതികരണങ്ങള്‍ തുടര്‍ന്നാല്‍ ഹൈക്കമാന്‍ഡിന്റെ ഇടപെടല്‍ ലീഗ് നേതൃത്വം ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. മുഖ്യമന്ത്രി പദവിയിലേക്ക് ആരുടെയും പക്ഷം പിടിക്കില്ലെന്നും കോണ്‍ഗ്രസ് ചോദിക്കുമ്പോള്‍ മാത്രം അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാല്‍ മതിയെന്നുമാണ് ലീഗിലെ ധാരണ.

അതേസമയം യുഡിഎഫ് ക്യാമ്പിനുള്ളിലെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള ചര്‍ച്ചകളും വടം വലികളും നിരീക്ഷിക്കുകയാണ് ഹൈക്കമാന്‍ഡ്. നേതാക്കള്‍ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തിനായി വടം വലികള്‍ തുടങ്ങിയതോടെ ഹൈക്കമാന്‍ഡ് ജാഗ്രതയിലാണ്. നിലവില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തിനായി വി ഡി സതീശന്‍, രമേശ് ചെന്നിത്തല, കെ സി വേണുഗോപാല്‍ എന്നിവരുടെ പേരുകളാണ് ഉയര്‍ന്ന് കേല്‍ക്കുന്നത്. വോട്ടെണ്ണലിന് മുന്‍പ് തന്നെ ഈ വിഷയത്തിലെ ചര്‍ച്ചകള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലേക്ക് കൂടി നീണ്ടതോടെ പാര്‍ട്ടി ജനങ്ങള്‍ക്ക് മുന്നില്‍ അപഹാസ്യരായെന്ന നിലപാടാണ് പല നേതാക്കള്‍ക്കുമുള്ളത്. മെയ് 4ന് തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വന്നതിന് ശേഷം ഹൈക്കമാന്‍ഡ് പ്രതിനിധികള്‍ കേരളത്തിലെത്തി എംഎല്‍എമാരുടെ അഭിപ്രായം തേടും. അതിന് ശേഷമാകും മുഖ്യമന്ത്രി പദവിയുടെ കാര്യത്തില്‍ അന്തിമതീരുമാനമുണ്ടാവുക.


