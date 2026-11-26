ഒരു മണിക്കൂറിൽ പെയ്തത് 91 മില്ലിമീറ്റർ മഴ; പെരുമഴയിൽ മുങ്ങി തിരുവനന്തപുരം,ഒമ്പത് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്
തുലാവര്ഷ സമയത്ത് സാധാരണ ലഭിക്കുന്ന തീവ്രമഴയാണിതെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വിദഗ്ധര് പറയുന്നു.
തിരുവനന്തപുരം: ഒരു മണിക്കൂറോളം നീണ്ടുനിന്ന അതിശക്തമായ മഴയില് തലസ്ഥാനനഗരം വീണ്ടും വെള്ളത്തില് മുങ്ങി. വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 11.30-നും ഉച്ചയ്ക്ക് 12.30-നും ഇടയില് പെയ്ത ശക്തമായ മഴയില് കിഴക്കേക്കോട്ടയില് മാത്രം ഒരു മണിക്കൂറില് 91 മില്ലിമീറ്റര് (9 സെന്റിമീറ്റര്) മഴയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. തുലാവര്ഷ സമയത്ത് സാധാരണ ലഭിക്കുന്ന തീവ്രമഴയാണിതെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വിദഗ്ധര് പറയുന്നു.
തമ്പാനൂര് സെന്ട്രല് റെയില്വേ സ്റ്റേഷനും കെ.എസ്.ആര്.ടി.സി ബസ് സ്റ്റാന്ഡിനും മുന്നിലെ റോഡുകള് പൂര്ണ്ണമായും വെള്ളത്തിനടിയിലായതോടെ നൂറുകണക്കിന് യാത്രക്കാര് ദുരിതത്തിലായി. എസ്.എസ് കോവില് റോഡ് ഉള്പ്പെടെയുള്ള പ്രധാന പാതകളില് മുട്ടോളം വെള്ളം ഉയര്ന്നു. റോഡരികില് പാര്ക്ക് ചെയ്തിരുന്ന കാറുകള് വെള്ളത്തില് മുങ്ങുകയും നിരവധി ഇരുചക്രവാഹനങ്ങള് ഒഴുക്കില്പ്പെട്ട് മറിയുകയും ചെയ്തു.
സമീപത്തെ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങള്, ഓഫീസുകള്, കോച്ചിംഗ് സെന്ററുകള്, ഒരു ആയുര്വേദ മെഡിക്കല് സ്റ്റോര് എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് മലിനജലം ഇരച്ചുകയറിയതോടെ ആളുകള് ഉള്ളില് കുടുങ്ങി. ആമയിഴഞ്ചാന് തോട്ടില് നിന്നുള്ള മാലിന്യങ്ങളും പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളും റോഡുകളിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയത് യാത്രക്കാരുടെ ദുരിതം ഇരട്ടിയാക്കി. ഗതാഗതം പൂര്ണ്ണമായും സ്തംഭിച്ചതോടെ ബസുകള് ഒഴികെയുള്ള വാഹനങ്ങള് പോലീസ് വഴിതിരിച്ചുവിട്ടു. അടുത്തിടെ ശുചീകരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടത്തിയിട്ടും നഗരത്തിലെ വെള്ളക്കെട്ടിന് ശാശ്വത പരിഹാരമായില്ലെന്ന ആക്ഷേപം വീണ്ടും ശക്തമായിട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം, സംസ്ഥാനത്ത് തുലാവര്ഷം ശക്തിപ്രാപിച്ചതോടെ കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് ഒമ്പത് ജില്ലകളില് യെലോ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. വരും മണിക്കൂറുകളിലും ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാല് താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലുള്ളവര് ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് അധികൃതര് നിര്ദ്ദേശിച്ചു.