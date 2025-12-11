ക്രിസ്മസ് പ്രമാണിച്ച് സംസ്ഥാനത്തേക്ക് പ്രത്യേക ട്രെയിൻ സർവീസ്

എ കെ ജെ അയ്യർ|
Last Modified വ്യാഴം, 11 ഡിസംബര് 2025 (13:33 IST)
തിരുവനന്തപുരം.: ഇത്തവണത്തെ ക്രിസ്മസ് / പുതുവർഷ അവധിക്കാല യാത്രാത്തിരക്ക് കണക്കിലെടുത്ത് മുംബൈയില് നിന്ന് തിരുവനന്തപുരം, മംഗളൂരു എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് റെയില്വേ പ്രത്യേക പ്രതിവാര ട്രെയിനുകള് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇതനുസരിച്ച് മുംബൈ കുര്ള ലോക്മാന്യ തിലക്- മംഗളൂരു ജങ്ഷന് (01185) പ്രത്യേക ട്രെയിൻ എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചയും ലോകമാന്യതിലക് ടെര്മിനസില്നിന്ന് വൈകീട്ട് നാലിന് പുറപ്പെട്ട് ബുധനാഴ്ച മംഗളൂരുവിലെത്തും. തിരിച്ചുള്ള ട്രെയിൻ മംഗളൂരു ജങ്ഷനില്നിന്ന് പിറ്റേന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നിന് പുറപ്പെട്ട് വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 6.50-ന് മുംബൈയിലെത്തും. ഇതനുസരിച്ച് ഡിസംബര് 16 മുതല് ജനുവരി ആറുവരെയാണ് ഓടുന്നത്.
ഇതിനൊപ്പം മുംബൈ എല്ടിടിയില് നിന്ന് ഡിസംബർ 18 മുതല് വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് 4ന് പുറപ്പെടുന്ന ട്രെയിന് പിറ്റേന്ന് രാത്രി 11.30ന് തിരുവനന്തപുരം നോര്ത്തിലെത്തും (കൊച്ചു വേളി). ജനുവരി 8 വരെ വ്യാഴാഴ്ചകളില് സര്വീസ് നടത്തും.