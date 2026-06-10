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ചിന്നക്കനാലിൽ കാട്ടാന ആക്രമണത്തിൽ മരിച്ച മാരിയുടെ സംരക്ഷണം വനം വകുപ്പ് ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് ഷിബു ബേബി ജോൺ
ചിന്നക്കനാലില് കാട്ടാന ആക്രമണത്തില് മരണപ്പെട്ട മാരിയുടെ മക്കളുടെ സംരക്ഷണം വനം വകുപ്പ് ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് വനം- വന്യജീവി വകുപ്പ് മന്ത്രി ഷിബു ബേബി ജോണ്. കുട്ടികളുടെ പേരില് എഫ്ഡി അക്കൗണ്ട് ആരംഭിച്ച്, നഷ്ടപരിഹാര തുകയുടെ ആദ്യഗഡുവായ 5 ലക്ഷം രൂപ അതില് നിക്ഷേപിക്കുമെന്നും 18 വയസ്സ് വരെയുള്ള അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ചെലവുകള്, റേഷനിങ് എന്നിവയും വനം വകുപ്പ് ഏറ്റെടുക്കുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
മറ്റു ചിലവുകള്ക്കായി എല്ലാ മാസവും 5000 രൂപ വീതം നല്കും. ഇത് കൂടാതെ ഈ കുട്ടികളുടെ മെന്ററായി ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ചുമതലപ്പെടുത്തും. വനിത ശിശു വികസന വകുപ്പുമായി സംസാരിച്ച് ഈ കുട്ടികള്ക്ക് കൂടുതല് സഹായങ്ങള് ഉറപ്പുവരുത്തുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
നഷ്ടപരിഹാരത്തുക പ്രഖ്യാപിച്ച ശേഷം കയ്യൊഴിയുകയോ, ആ കുട്ടികളെ നിയമത്തിന്റെ നൂലാമാലകളിലേക്ക് തള്ളിവിടുകയോ അല്ല, അവരുടെ സംരക്ഷണം വകുപ്പ് ഏറ്റെടുത്ത് കരുതലിന്റെ പുതിയ മാതൃക തീര്ക്കുകയാണെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. വന്യജീവി പ്രശ്നത്തില് ഒരു സമ്പൂര്ണ്ണ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി ജൂലൈ 9 ന് കേന്ദ്രമന്ത്രിയെയും പ്രധാനമന്ത്രിയെയും കാണുമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
കേരളത്തിലെ സാമൂഹ്യ യാഥാര്ത്ഥ്യങ്ങള് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തും. ചിന്നക്കനാലില് ജനവാസ മേഖലകളില് തന്നെ ആനകളും സഹവസിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണുള്ളത്. പല കാലങ്ങളില് നടത്തിയിട്ടുള്ള അശാസ്ത്രീയമായ പുനരധിവാസങ്ങള് അടക്കം ഇതിന്റെ രൂക്ഷത വര്ദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൃത്യമായ പ്ലാനുകളിലൂടെ ഈ പ്രശ്നം ലഘൂകരിക്കാനാണ് സര്ക്കാര് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.