ശ്രീനു എസ്|
Last Modified വ്യാഴം, 23 ഏപ്രില് 2026 (16:37 IST)
തിരുവനന്തപുരം: ചിറയിന്കീഴ് താലൂക്ക് ആശുപത്രിക്കെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളുമായി വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ പാമ്പുകടിയേറ്റ് മരിച്ച ദീക്ഷലിന്റെ പിതാവ് ദിലീപ്. ആശുപത്രിയില് എത്തിച്ചപ്പോള് മകനു ശരിയായ ചികിത്സ ലഭിച്ചില്ലെന്ന് ദിലീപ് പറഞ്ഞു. ഒരു സ്വകാര്യ ചാനലിനോട് സംസാരിക്കവെയാണ് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഡോക്ടര് കുട്ടിയെ ശാരീരികമായി പരിശോധിച്ചില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
'ഞങ്ങള് പാമ്പിനെ കണ്ടില്ല. അത് പാമ്പുകടിയേറ്റതാണെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പിച്ചു പറയാന് കഴിഞ്ഞില്ല. അവിടെയുള്ള നഴ്സ് മാത്രമാണ് അവനെ സ്പര്ശിച്ച് പരിശോധിച്ചത്. ഡോക്ടര് എല്ലാം കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്റെ മകന് ശ്വസിക്കാന് കഴിയുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും അവര് ഒന്നും ചെയ്തില്ല. 10 മിനിറ്റ് അവിടെ നിന്നു. അതിനുശേഷം അവനെ ഉടന് ആംബുലന്സില് കൊണ്ടുപോകാന് അവര് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. മെഡിക്കല് കോളേജില് എത്തുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ അവന് അനങ്ങാതെയായി,' ദിലീപ് പറഞ്ഞു.
അഴൂര് മൂലേല് വീട്ടിലെ ദിലീപിന്റെയും അനുവിന്റെയും മൂത്ത മകന് ദിക്ഷാല് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോള് പാമ്പ് കടിച്ചതിനെ തുടര്ന്നാണ് മരിച്ചത്. ഇന്ന് പുലര്ച്ചെ 4 മണിയോടെയാണ് പാമ്പ് കടിയേറ്റ വിവരം അവര് അറിഞ്ഞത്. ചിറയിന്കീഴ് ആശുപത്രിയിലും തുടര്ന്ന് മെഡിക്കല് കോളേജ് ആശുപത്രിയിലും എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവന് രക്ഷിക്കാനായില്ല.
മൂര്ഖന് പാമ്പാണ് കടിച്ചത്. പാമ്പിനെ പിന്നീട് വീട്ടില് നിന്ന് പിടികൂടി.