അനുബന്ധ വാര്ത്തകള്
- മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ വ്യാഴാഴ്ച രാജിവച്ചേക്കും, ഡി കെ ശിവകുമാര് അധികാരമേല്ക്കും
- 2013ല് സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിന്റെ മികച്ച കളക്ടര്ക്കുള്ള അവാര്ഡ് നേടി; മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സെക്രട്ടറി ഡോ. രത്തന് യു കേല്ക്കറെ കൂടുതല് അറിയാം
- 'മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസില് നിന്ന് കോള് ലഭിച്ചു'; ഇന്സ്റ്റാഗ്രാമില് വൈറലായ പൂക്കി മുഖ്യമന്ത്രി എഡിറ്റിന് പിന്നിലെ ആള് ഇതാണ്
- 'കെഎസ്ആര്ടിസി നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാന് സതീശന് വീട്ടില് നിന്ന് കൊണ്ടുവരും'; മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ എംഎം മണിയുടെ വിവാദ പരാമര്ശം
- വയോജനങ്ങള്ക്ക് പ്രത്യേക വകുപ്പ്: രാജ്യത്ത് ആദ്യം, മാതൃക ജപ്പാന്
ജനങ്ങള്ക്ക് അസൗകര്യം ഉണ്ടാകരുത്; മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന് ഗാര്ഡ് ഓഫ് ഓണര് നിരസിച്ചു
തിരുവനന്തപുരം: ഔദ്യോഗിക സന്ദര്ശന വേളയില് പോലീസ് നല്കുന്ന ഗാര്ഡ് ഓഫ് ഓണര് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന് നിരസിച്ചു. ഇക്കാര്യം മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ട് പോലീസ് മേധാവി റവാദ ചന്ദ്രശേഖറിനെ അറിയിച്ചു. പോലീസിന് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കുറവ് നേരിടുമ്പോള് ചടങ്ങുകള്ക്ക് സേനയെ വിന്യസിക്കേണ്ടതില്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാട്. ഔദ്യോഗിക അവസരങ്ങളില് മുഖ്യമന്ത്രിയെ സ്വീകരിക്കാന് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര് വരിയില് നില്ക്കുന്ന ചടങ്ങാണിത്.
പ്രധാനമന്ത്രി, മറ്റ് രാഷ്ട്രത്തലവന്മാര്, സൈനിക മേധാവികള് തുടങ്ങിയ വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും ആദരിക്കുന്നതിനും സൈന്യമോ പോലീസോ നല്കുന്ന ഔപചാരികവും ആചാരപരവുമായ ബഹുമതിയാണിത്. യാത്രയ്ക്കിടെ ജനങ്ങള്ക്ക് അസൗകര്യമുണ്ടാക്കുന്ന വലിയ വാഹനവ്യൂഹങ്ങളും അമിത സുരക്ഷാ വാഹനങ്ങളും ഒഴിവാക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി നേരത്തെ നിര്ദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. പൈലറ്റും എസ്കോര്ട്ടും ഒഴികെ മറ്റ് വാഹനങ്ങള് ഉപയോഗിക്കരുതെന്നായിരുന്നു നിര്ദ്ദേശം.
ജനങ്ങള്ക്ക് അസൗകര്യം സൃഷ്ടിക്കരുതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ യാത്രയ്ക്കായി റോഡുകള് തടസ്സപ്പെടുത്തരുതെന്നും അദ്ദേഹം ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് നിര്ദ്ദേശിച്ചു. എസ്കോര്ട്ട് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാല് അത് ചെയ്യാന് കഴിയില്ലെന്നാണ് പോലീസിന്റെ നിലപാട്.
'മഴ തകർക്കും ':നാളെ മുതൽ അതിതീവ്ര മഴ, അഞ്ച് ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലർട്ട്, ആറിടങ്ങളിൽ ഓറഞ്ച്
രാജ്യത്ത് ഇന്ന് മുതൽ ഇ 85 ഇന്ധനം, 5000ത്തോളം സ്പെഷ്യൽ പമ്പുകൾ, പെട്രോളിനേക്കാൾ വമ്പൻ വിലക്കുറവ്
സ്വമേധയാ ഉള്ള ലൈംഗികത്തൊഴിൽ നിയമവിരുദ്ധമല്ല, റെയ്ഡിൽ പിടിക്കുന്നവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കരുത് : സുപ്രീം കോടതി
ഇസ്രായേല് ലെബനന് ആക്രമണം: അമേരിക്കയുമായുള്ള ചര്ച്ച ഇറാന് നിര്ത്തിവച്ചു
2.78 കോടി എന്തിന് നൽകി?, എന്ത് സേവനമാണ് നൽകിയത്, തെളിവെവിടെ: വീണയെ ചോദ്യം ചെയ്യും
രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് നിർദേശം നൽകിയത് എഡിജിപി, പേരെടുത്ത് പറയാതെ എസ്ഐടി റിപ്പോർട്ട്
7 ദിവസം സമയം നൽകാം, ധർമേന്ദ്ര പ്രധാനെ പുറത്താക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധമെന്ന് സിജെപി
ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില് വിദ്യഭ്യാസമന്ത്രി ധര്മേന്ദ്ര പ്രധാന് രാജിവെയ്ക്കുകയോ അദ്ദേഹത്തെ സര്ക്കാര് പുറത്താക്കുകയോ ചെയ്തില്ലെങ്കില് രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നാണ് സിജെപിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. 8 ലക്ഷത്തിലധികം പേര് ഒപ്പിട്ട നിവേദനം നല്കിയിട്ടും സര്ക്കാര് നടപടികള് സ്വീകരിക്കാത്തതില് പ്രതിഷേധിച്ചാണ് തീരുമാനമെന്ന് സിജെപി വാര്ത്താക്കുറിപ്പില് അറിയിച്ചു.