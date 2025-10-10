സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
തിരുവനന്തപുരം: നിയമസഭയില് താന് നടത്തിയ പരാമര്ശം പ്രതിപക്ഷ എംഎല്എയെ അപമാനിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്ന ആരോപണങ്ങള് തള്ളി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്. നിയമസഭ ഉറപ്പുനല്കുന്ന പ്രത്യേക പദവികളുടെ മറവില് വാച്ച് ആന്ഡ് വാര്ഡ് ജീവനക്കാരനെ ആക്രമിക്കാന് ശ്രമിച്ച ഒരു എംഎല്എയെക്കുറിച്ചാണ് താന് പരാമര്ശിച്ചതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
ഈ പ്രയോഗം ഒരു സംഭാഷണ പ്രയോഗമാണ്. ദുര്ബലനും കാറ്റില് പറന്നുപോകാന് സാധ്യതയുള്ളവനുമായ ഒരാളെയാണ് ഇതിനര്ത്ഥം എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. മുസ്ലീം ലീഗ് എംഎല്എ നജീബ് കാന്തപുരത്തെ ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ളതാണ് പരാമര്ശമെന്ന് റിപ്പോര്ട്ടുകള് ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും താന് മുന് എംഎല്എയെക്കുറിച്ചല്ല പറഞ്ഞത് എന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത്. ഒരു വനിതാ വാച്ച് ആന്ഡ് വാര്ഡ് ജീവനക്കാരിയെ തള്ളുന്നത് ഞാന് കണ്ടു. ആക്രമിച്ചയാള് ദുര്ബലനായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാന് ആ വാചകം ഉപയോഗിച്ചത്. നജീബ് കാന്തപുരത്തെ എംഎല്എയെയല്ല ഞാന് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
നിയമസഭയില് നടന്ന ഒരു ചര്ച്ചയ്ക്കിടെ മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തിയ പരിഹാസപരമായ പരാമര്ശം പ്രതിപക്ഷ എംഎല്എയുടെ ഉയരത്തെ പരിഹസിക്കുന്നതായി വ്യാപകമായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടതിനെ തുടര്ന്നാണ് വിവാദം ആരംഭിച്ചത്. ആരുടെയും പേര് പരാമര്ശിക്കാതെ അദ്ദേഹം ഒരു അംഗത്തെ 'എട്ട് മുക്കാല് അട്ടിവച്ച പോലെ' എന്ന് പരാമര്ശിച്ചു. ഇത് അപമാനകരവും അനുചിതവുമാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷം വിമര്ശിച്ചു. യുഡിഎഫ് എംഎല്എയുടെ ഉയരക്കുറവിനെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരാമര്ശം ഒരു 'ശരീര അപമാനിക്കല്' വിവാദത്തിന് തിരികൊളുത്തി. പ്രതിപക്ഷം ആ അപകീര്ത്തികരമായ പരാമര്ശം പിന്വലിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം മാപ്പ് പറയണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു.