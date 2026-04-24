ശ്രീനു എസ്|
Last Modified വെള്ളി, 24 ഏപ്രില് 2026 (16:58 IST)
തിരുവനന്തപുരം: വിഴിഞ്ഞത്തെ അസ്മാക് ഹോട്ടലില് നിന്ന് അത്താഴം കഴിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോള് ശാരീരിക അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെട്ട് അഞ്ചംഗ കുടുംബത്തിലെ രണ്ടുപേര് മരിച്ച സംഭവത്തില് രാസ വിശകലന റിപ്പോര്ട്ട് പുറത്തുവന്നു. മരണകാരണം ഭക്ഷ്യവിഷബാധയല്ല, മറിച്ച് കടല്വിഷബാധയാകാമെന്ന് റിപ്പോര്ട്ടില് പറയുന്നു. പോസ്റ്റ്മോര്ട്ടം റിപ്പോര്ട്ടിലും ഭക്ഷ്യവിഷബാധയുണ്ടെന്ന് സൂചനയില്ല. കൊല്ലം നിലമേല് പ്ലാച്ചിയോട് സ്വദേശികളായ റഷീദ ബീവി (58), മരുമകന് ഷാജി (48) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. കണവ തോരന്, ചെമ്മീന് ഫ്രൈ, കല്ലുമെക്കയ തോരന്, മീന്മുട്ട, കപ്പ, പൊറോട്ട, അപ്പം എന്നിവ കുടുംബം കഴിച്ചിരുന്നു.
മത്സ്യമുട്ടകളില് അടങ്ങിയ കടല്വിഷം മരണത്തിന് കാരണമായേക്കാമെന്ന് സംശയിക്കുന്നു. പാരിപ്പള്ളി മെഡിക്കല് കോളേജില് നടത്തിയ പോസ്റ്റ്മോര്ട്ടത്തില് റഷീദയുടെ വയറ്റില് മത്സ്യമുട്ടയുടെ അംശം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഹോട്ടലില് ഉപയോഗിച്ച മറ്റ് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും വെള്ളവും തമിഴ്നാട്ടിലെ മാര്ക്കറ്റുകളില് നിന്നാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. അവിടെ നിന്നുള്ള സാമ്പിളുകളില് നടത്തിയ പരിശോധനയില് ഭക്ഷ്യവിഷബാധയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന ഒന്നും കണ്ടെത്തിയില്ല. കുടുംബം കഴിച്ച കൃത്യമായ ഭക്ഷണത്തിന്റെ സാമ്പിളുകള് പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമല്ലെന്നും റിപ്പോര്ട്ടുണ്ട്.
ഈ സാഹചര്യത്തില് മത്സ്യമുട്ടകളിലെ ഒരു സമുദ്രവിഷം മരണത്തിന് കാരണമായിരിക്കാമെന്നാണ് നിഗമനം. ചില മത്സ്യങ്ങളുടെ മുട്ടകളില് കാണപ്പെടുന്ന ടെട്രോഡോടോക്സിന് പാചകം ചെയ്തതിനുശേഷവും നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്ലെന്നും അത് മാരകമായേക്കാമെന്നും വിദഗ്ദ്ധര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ചില മത്സ്യങ്ങളിലും കക്കയിറച്ചിയിലും സ്വാഭാവികമായി കാണപ്പെടുന്ന വിഷവസ്തുക്കളാണ് സമുദ്രവിഷങ്ങള്. ഇത് ഭക്ഷ്യ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങള്ക്ക് കാരണമാകും. സമുദ്ര സൂക്ഷ്മാണുക്കളിലും അവ കാണപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ ഇവയുടെ ഉപഭോഗം മനുഷ്യരില് വിഷബാധയ്ക്ക് കാരണമാകും.