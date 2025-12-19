വായ്പാ പരിധിയിൽ 5,900 കോടി രൂപ വെട്ടി, സംസ്ഥാനത്തിന് കനത്ത സാമ്പത്തിക തിരിച്ചടിയെന്ന് ധനമന്ത്രി കെ.എൻ. ബാലഗോപാൽ

അഭിറാം മനോഹർ|
സാമ്പത്തിക വര്ഷം അവസാനിക്കാന് മാസങ്ങള് മാത്രം ശേഷിക്കെ, കേന്ദ്രസര്ക്കാര് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വായ്പാപരിധി വെട്ടിക്കുറച്ചത് കനത്ത സാമ്പത്തിക ആഘാതം ഏല്പ്പിച്ചതായി ധനമന്ത്രി കെ.എന്. ബാലഗോപാല്. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വായ്പാ പരിധിയില് 5,900 കോടി രൂപയുടെ വെട്ടിക്കുറവാണ് കേന്ദ്രസര്ക്കാര് വരുത്തിയത്. കേന്ദ്രസര്ക്കാരില് നിന്ന് വ്യാഴാഴ്ച രാത്രിയിലാണ് ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചതെന്ന് മന്ത്രി എറണാകുളം ഗവണ്മെന്റ് ഗസ്റ്റ് ഹൗസില് നടത്തിയ വാര്ത്താസമ്മേളനത്തില് വ്യക്തമാക്കി.
നിലവില് അറിയിച്ചിരിക്കുന്ന 5,900 കോടി രൂപയുടെ കുറവിന് പുറമെ, കിഫ്ബി, പെന്ഷന് കമ്പനി എന്നിവയുടെ പേരില് നേരത്തെ തന്നെ വായ്പാ പരിധിയില് കുറവുകള് വരുത്തിയിരുന്നു. ഇതെല്ലാം ചേര്ത്താല്, ഈ സാമ്പത്തിക വര്ഷം മാത്രം വായ്പാ ഇനത്തിലും ഗ്രാന്റുകളിലുമായി സംസ്ഥാനത്തിന് ഏകദേശം 17,000 കോടി രൂപയുടെ വരുമാന നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്ന് മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സംസ്ഥാനത്തെ സാമ്പത്തികമായി ശ്വാസം മുട്ടിക്കുന്ന നടപടിയാണിതെന്നും, ഫെഡറല് സംവിധാനത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ തന്നെ ലംഘിക്കുന്ന തീരുമാനമാണിതെന്നും അദ്ദേഹം വിമര്ശിച്ചു.
വായ്പാ പരിധി വെട്ടിക്കുറച്ചതിനു പുറമെ, തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ വിഹിതം കുറച്ചതും സംസ്ഥാനത്തിന് വലിയ തിരിച്ചടിയാണെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. പദ്ധതിയുടെ ചെലവ് 60:40 അനുപാതത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് സംസ്ഥാനങ്ങള്ക്ക് അധിക സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. കേരളത്തില് കഴിഞ്ഞ വര്ഷം 9.7 കോടി തൊഴില് ദിനങ്ങളാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതെന്നും, 13.72 ലക്ഷം കുടുംബങ്ങള് നേരിട്ട് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണിതെന്നും മന്ത്രി വിശദീകരിച്ചു. കേന്ദ്രത്തിന്റെ പുതിയ നയം ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ സാധാരണക്കാരുടെ തൊഴിലും വരുമാനവും ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുമെന്നും മന്ത്രി മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി.
ജി.എസ്.ടി നിരക്കുകള് ഏകീകരിച്ചതിലൂടെയും സംസ്ഥാനങ്ങള്ക്ക് വലിയ വരുമാന നഷ്ടമുണ്ടായി. ഗുലാത്തി ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ പഠന റിപ്പോര്ട്ടുകള് പ്രകാരം, അടുത്ത സാമ്പത്തിക വര്ഷം കേരളത്തിന് 8,000 മുതല് 10,000 കോടി രൂപ വരെ വരുമാന കുറവുണ്ടാകാന് സാധ്യതയുണ്ട്. വാഹനങ്ങളുടെയും മറ്റ് ഉല്പ്പന്നങ്ങളുടെയും നികുതി കുറച്ചത് ഉപഭോഗം വര്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്രം അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും, യഥാര്ത്ഥത്തില് വന്കിട കമ്പനികള്ക്കാണ് ഇതിന്റെ ഗുണം ലഭിക്കുന്നതെന്നും, സാധാരണ ജനങ്ങള് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉല്പ്പന്നങ്ങളുടെ വിലയില് കാര്യമായ കുറവ് ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും മന്ത്രി വിമര്ശിച്ചു.ഇതിന് പുറമെ
നേരിടേണ്ടിവരുന്നതെന്ന് ബാലഗോപാല് പറഞ്ഞു. അമേരിക്കയുടെ പുതിയ താരിഫ് നയങ്ങള് കേരളത്തിന്റെ കയറ്റുമതി മേഖലയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നും മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ചെമ്മീന് കയറ്റുമതി, സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങള്, പ്ലാന്റേഷന് മേഖലകള് എന്നിവക്ക് ഇതിന്റെ ദോഷഫലങ്ങള് അനുഭവപ്പെടാമെന്നും ഈ പ്രതിസന്ധി മറികടക്കുന്നതിനായി മൂലധന നിക്ഷേപത്തിനായി 0.5 ശതമാനം അധിക ധനവിനിമയം അനുവദിക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാനം കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും, അത് പരിഗണിക്കപ്പെട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.