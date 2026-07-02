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പ്രായപൂര്ത്തിയാകാത്ത മകളെ ഉപദ്രവിക്കാന് ശ്രമിച്ചയാളുടെ കാലുതല്ലിയൊടിച്ചു; പിതാവിനെതിരെ കേസ്
തിരുവനന്തപുരം: 13 വയസ്സുള്ള മകളെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിക്കാന് ശ്രമിച്ച അയല്വാസിയുടെ കാല് ഒടിച്ചു. തിരുവനന്തപുരത്തെ പോത്തന്കോടാണ് സംഭവം നടന്നത്. ആക്രമണത്തില് പരിക്കേറ്റ പ്രതി മെഡിക്കല് കോളേജ് ആശുപത്രിയില് ചികിത്സയിലാണ്. തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് സംഭവം നടന്നത്. വീട്ടില് ആരും ഇല്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് 40-കാരനായ അയല്വാസി പെണ്കുട്ടിയെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തുകയും ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിക്കാന് ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ സമയത്താണ് പെണ്കുട്ടിയുടെ പിതാവ് അവിടെയെത്തിയത്. തുടര്ന്ന് കൈയിലുണ്ടായിരുന്ന മരക്കഷണം കൊണ്ട് പിതാവ് പ്രതിയുടെ കാലഭിച്ചൊടിക്കുകയായിരുന്നു.
എന്നാല് മുന്വൈരാഗ്യമാണ് ആക്രമണത്തിന് കാരണമെന്ന് ആരോപിച്ച് പ്രതി പരാതി നല്കി. പോലീസ് കുട്ടിയുടെ പിതാവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കോടതിയില് ഹാജരാക്കുകയും റിമാന്ഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. പെണ്കുട്ടിയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിക്കാന് ശ്രമിച്ചപ്പോഴാണ് പ്രതി ആക്രമിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് പിന്നീട് പോലീസിന് വിവരം ലഭിച്ചു. തുടര്ന്ന് പോലീസ് പെണ്കുട്ടിയുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തുകയും വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം ഇയാള്ക്കെതിരെ പോക്സോ കേസ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഇയാളുടെ അറസ്റ്റ് ഉടന് രേഖപ്പെടുത്തും.
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പ്രായപൂര്ത്തിയാകാത്ത മകളെ ഉപദ്രവിക്കാന് ശ്രമിച്ചയാളുടെ കാലുതല്ലിയൊടിച്ചു; പിതാവിനെതിരെ കേസ്
Helen of Sparta: മദ്യപിച്ച് വാഹനം ഓടിച്ചു; യുട്യൂബർ ഹെലൻ ഓഫ് സ്പാർട്ടയ്ക്കെതിരെ കേസ്
കാസർഗോഡ് കുമ്പളയിൽ മദ്യപിച്ച് വാഹനം ഓടിച്ചതിന് യൂട്യൂബർ ഹെലൻ ഓഫ് സ്പാർട്ടയ്ക്കെതിരെ കേസ്. പെരുമ്പള സ്വദേശി ധന്യ എസ് രാജേഷ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായത് ഹെലൻ ഓഫ് സ്പാർട്ട എന്ന ചാനൽ തുടങ്ങിയതിനു ശേഷമാണ്. വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടെ മനുഷ്യജീവന് അപകടമുണ്ടാക്കുംവിധം പ്രതി വാഹനവുമായി കടന്നു കളഞ്ഞെന്ന് എഫ്ഐആറിൽ പറയുന്നു.