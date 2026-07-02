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  4. Case registered against famous YouTuber 'Helen of Sparta' for drunk driving
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Thursday, 2 July 2026 (19:00 IST)

മദ്യപിച്ച് വാഹനമോടിച്ചു; പ്രശസ്ത യൂട്യൂബര്‍ 'ഹെലന്‍ ഓഫ് സ്പാര്‍ട്ട'യ്ക്കെതിരെ കേസ്

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BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Thu, 2 Jul 2026 (19:00 IST) Updated: Thu, 2 Jul 2026 (19:06 IST)
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കാസര്‍കോട്: 'ഹെലന്‍ ഓഫ് സ്പാര്‍ട്ട' എന്ന പേരില്‍ അറിയപ്പെടുന്ന പ്രശസ്ത യൂട്യൂബര്‍ എസ്.ആര്‍. ധന്യയ്ക്കെതിരെ കേസെടുത്തു. കുമ്പളയില്‍ നടന്ന വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടെയാണ് പെരുമ്പാല സ്വദേശിയായ ധന്യയെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ഇന്നലെ പുലര്‍ച്ചെ രണ്ട് മണിയോടെയാണ് ധന്യയുടെ വാഹനം പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തത്.
 
ദേശീയപാത 66-ല്‍ റോഡിന് നടുവിലായാണ് ധന്യയുടെ കാര്‍ നിര്‍ത്തിയിട്ടിരുന്നത്. പോലീസ് എത്തുന്നതിന് മുന്‍പ് തന്നെ കാര്‍ അതിവേഗം ഓടിച്ചുപോയി. പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ കാറിനെ പിന്തുടര്‍ന്ന് ബന്ദിക്ക് സമീപമുള്ള ഭഗവതി നഗറില്‍ വെച്ച് വാഹനം തടഞ്ഞു. നടത്തിയ പരിശോധനയില്‍ അവര്‍ മദ്യപിച്ചിരുന്നതായി കണ്ടെത്തി. അവര്‍ക്കെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ധന്യയ്ക്ക് പിഴ ചുമത്തുകയും പിന്നീട് വിട്ടയയ്ക്കുകയും ചെയ്തതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്.
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ശ്രീനു എസ്
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