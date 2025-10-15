ബുധന്‍, 15 ഒക്‌ടോബര്‍ 2025
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത

അട്ടപ്പാടിയില്‍ 60 സെന്റ് സ്ഥലത്ത് കഞ്ചാവ് തോട്ടം; കണ്ടെത്തിയത് പതിനായിരത്തിലധികം ചെടികള്‍

മൂന്നുമാസം പ്രായമായ കഞ്ചാവ് ചെടികളാണ് കണ്ടെത്തിയത്. പതിനായിരത്തോളം ചെടികള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു.

ganja
സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ബുധന്‍, 15 ഒക്‌ടോബര്‍ 2025 (09:07 IST)
ganja
അട്ടപ്പാടിയില്‍ 60 സെന്റ് സ്ഥലത്ത് കഞ്ചാവ് തോട്ടം കണ്ടെത്തി. മൂന്നുമാസം പ്രായമായ കഞ്ചാവ് ചെടികളാണ് കണ്ടെത്തിയത്. പതിനായിരത്തോളം ചെടികള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. പുതൂരിലെ വനമേഖലയിലാണ് തോട്ടം കണ്ടെത്തിയത്. പോലീസും തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ സേനയും സംയുക്തമായി നടത്തിയ ഓപ്പറേഷനിലൂടെയാണ് കഞ്ചാവ് തോട്ടം കണ്ടെത്തി നശിപ്പിച്ചത്.

കേരള പോലീസ് കണ്ടെത്തിയ ഏറ്റവും വലിയ കഞ്ചാവ് കൃഷിയാണ് ഇതെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു. കാട്ടിലൂടെ മണിക്കൂറുകള്‍ നടന്നാല്‍ മാത്രമേ ഈ പ്രദേശത്ത് എത്താന്‍ കഴിയൂ എന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പറയുന്നത്.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :