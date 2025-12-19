വെള്ളി, 19 ഡിസം‌ബര്‍ 2025
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത

എല്‍കെജി വിദ്യാര്‍ത്ഥിനിയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച കേസില്‍ ബസ് ക്ലീനര്‍ അറസ്റ്റില്‍

കടുങ്ങത്തൂരിലെ ഒരു സ്വകാര്യ സ്‌കൂളിലെ ജീവനക്കാരനാണ് ഇയാള്‍.

police
police
സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified വെള്ളി, 19 ഡിസം‌ബര്‍ 2025 (18:23 IST)
മലപ്പുറം: സ്‌കൂള്‍ ബസിനുള്ളില്‍ എല്‍കെജി വിദ്യാര്‍ത്ഥിനിയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച കേസില്‍ ബസ് ക്ലീനറെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. മലപ്പുറം കന്മനം സ്വദേശി മുഹമ്മദ് ആഷിഖ് (28) എന്ന യുവാവിനെയാണ് കല്‍പ്പകഞ്ചേരി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കടുങ്ങത്തൂരിലെ ഒരു സ്വകാര്യ സ്‌കൂളിലെ ജീവനക്കാരനാണ് ഇയാള്‍.

വിദ്യാര്‍ത്ഥിനിയെ ബസിലെ പിന്‍സീറ്റില്‍ കൊണ്ടുപോയി ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നാണ് പരാതി. അറസ്റ്റിലായ ആഷിഖിനെ റിമാന്‍ഡ് ചെയ്തു. വീട്ടില്‍ കയറി ചിലര്‍ ആഷിഖിനെയും സഹോദരിയെയും ആക്രമിച്ചുവെന്ന പരാതിയിലും കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :