നിര്‍മ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തില്‍ നിന്ന് കാലുകള്‍ കെട്ടിയിട്ട നിലയില്‍ പോക്‌സോ പ്രതിയുടെ കത്തിക്കരിഞ്ഞ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി

മൂന്ന് നില കെട്ടിടത്തിന് മുകളില്‍ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി. തിരിച്ചറിയാന്‍ കഴിയാത്ത വിധം കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിലയിലായിരുന്നു മൃതദേഹം.

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ബുധന്‍, 29 ഒക്‌ടോബര്‍ 2025 (18:45 IST)
പോക്‌സോ കേസില്‍ പ്രതിയായ ആളെ ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ കമ്പളക്കാട് നിര്‍മ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന മൂന്ന് നില കെട്ടിടത്തിന് മുകളില്‍ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി. തിരിച്ചറിയാന്‍ കഴിയാത്ത വിധം കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിലയിലായിരുന്നു മൃതദേഹം. തിരുവനന്തപുരം കരമന സ്വദേശിയായ സുനില്‍ കുമാര്‍ (50) ആണ് മരിച്ചതെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. 2024 ല്‍ വെള്ളമുണ്ട പോലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത ഒരു പോക്‌സോ കേസില്‍ പ്രതിയായ ഇയാള്‍ ജാമ്യത്തില്‍ പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നു.

സുനിലിന്റെ കാലുകള്‍ വയറുകള്‍ കൊണ്ട് കെട്ടിയിരിക്കുന്ന നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയതായും ആധാര്‍ കാര്‍ഡിനൊപ്പം ഒരു ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പും സംഭവസ്ഥലത്ത് നിന്ന് കണ്ടെടുത്തതായും പോലീസ് പറഞ്ഞു. കെട്ടിടത്തിലെ തൊഴിലാളികളാണ് മൃതദേഹം ആദ്യം കണ്ടത്. പിന്നീട് കമ്പളക്കാട് പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പറയുന്നതനുസരിച്ച് സുനില്‍ വ്യത്യസ്ത ഐഡന്റിറ്റികളില്‍ മൂന്ന് തവണ വിവാഹം കഴിച്ചതായും വിവിധ സ്ഥലങ്ങളില്‍ താല്‍ക്കാലിക ജോലികള്‍ ചെയ്തതായും റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്. മൃതദേഹം പിന്നീട് പോസ്റ്റ്മോര്‍ട്ടം പരിശോധനയ്ക്കായി സര്‍ക്കാര്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.


