ശ്രീനു എസ്|
Last Modified ബുധന്, 22 ഏപ്രില് 2026 (17:42 IST)
തിരുവനന്തപുരം: പേട്ട റെയില്വേ ആശുപത്രിയിലെ ടോയ്ലറ്റില് നിന്ന് വെടിയുണ്ടകള് കണ്ടെത്തി. ഉപയോഗിക്കാത്ത ഏഴ് 9 എംഎം വെടിയുണ്ടകളാണ് ഒരു മഗ്ഗില് ഉപേക്ഷിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തിയത്. ഇന്ന് രാവിലെ 10 മണിയോടെയാണ് വെടിയുണ്ടകള് ശ്രദ്ധയില്പ്പെട്ടത്. ജീവനക്കാരാണ് ആദ്യം കണ്ടത്. ഉടന് തന്നെ പോലീസില് അറിയിച്ചു. വിവരം ലഭിച്ചയുടന് വഞ്ചിയൂര് പോലീസും റെയില്വേ പ്രൊട്ടക്ഷന് ഫോഴ്സും സ്ഥലത്തെത്തി വിശദമായ പരിശോധന നടത്തി.
വെടിയുണ്ടകള് ഇപ്പോള് വഞ്ചിയൂര് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാറ്റി. ആരെങ്കിലും മനഃപൂര്വ്വം വെടിയുണ്ടകള് ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതാണോ എന്നും പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. പോലീസ് നായ്ക്കളുടെയും വിരലടയാള വിദഗ്ധരുടെയും പങ്കാളിത്തത്തോടെ തെളിവെടുപ്പ് പുരോഗമിക്കുന്നു. കണ്ടെത്തിയ വെടിയുണ്ടകള് സായുധ സേനയും പോലീസും ഉപയോഗിക്കുന്ന വിഭാഗത്തില് പെട്ടതാണ്. ഇത് സംഭവത്തിന്റെ ഗൗരവം വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഇതില് ഒരു ക്രിമിനല് സംഘത്തിന്റെ പങ്ക് സംശയിക്കുന്നു. ആശുപത്രി ജീവനക്കാരെയും സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
കൂടാതെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആശുപത്രി സന്ദര്ശിച്ച രോഗികളുടെ വിവരങ്ങള് പോലീസ് ശേഖരിക്കുന്നുണ്ട്. ആര്പിഎഫും പോലീസും സംയുക്തമായാണ്
കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. ആശുപത്രി പരിസരത്ത് നിന്നുള്ള സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും ശേഖരിക്കും. റെയില്വേ സ്റ്റേഷനും പരിസരവും അധികാരികളുടെ കര്ശന നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. വെടിയുണ്ടയുടെ പഴക്കവും നിര്മ്മാണ വിശദാംശങ്ങളും കണ്ടെത്താന് ഫോറന്സിക് പരിശോധന നടത്തും. സംഭവത്തില് പ്രദേശവാസികളും വളരെയധികം ആശങ്കാകുലരാണ്.