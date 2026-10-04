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  4. BJP Leaadership continues efforts to persuade r sreelekha to withdraw her resignation
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Sunday, 4 October 2026 (09:27 IST)

ശ്രീലേഖയെ അനുനയിപ്പിക്കാൻ കൊണ്ട് പിടിച്ച ശ്രമങ്ങളുമായി ബിജെപി, നാളെ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ ചർച്ച നടത്തും

ആര്‍ ശ്രീലേഖയുടെ രാജി പിന്‍വലിപ്പിക്കാന്‍ അനുനയനീക്കങ്ങള്‍ സജീവമാക്കി ബിജെപി നേതൃത്വം.

Rajeev chandrasekhar, R Sreelekha, Resignation, Thiruvananthapuram BJP, Thiruvananthapuram counciler
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Sun, 4 Oct 2026 (09:29 IST)
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ആര്‍ ശ്രീലേഖയുടെ രാജി പിന്‍വലിപ്പിക്കാന്‍ അനുനയനീക്കങ്ങള്‍ സജീവമാക്കി ബിജെപി നേതൃത്വം. കോര്‍പ്പറേഷന്‍ സെക്രട്ടറിക്ക് രാജി നല്‍കുന്നത് ഒഴിവാക്കാനായാണ് ശ്രമം. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നാളെ ബിജെപി അധ്യക്ഷന്‍ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര്‍ ശ്രീലേഖയുമായി ചര്‍ച്ച നടത്തും മേയര്‍ക്ക് രാജി കത്ത് നല്‍കിയ ശ്രീലേഖ നഗരസഭ സെക്രട്ടറിക്ക് രാജി കൈമാറിയിട്ടില്ല.
 
ഇന്നലെ രാവിലെ 11.52 ഓടെ ശാസ്തമംഗലം വാര്‍ഡിന്റെ വാട്‌സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് ശ്രീലേഖ തന്റെ രാജിക്കാര്യം അറിയിക്കുന്നത്. 30ന് മേയര്‍ക്ക് ശ്രീലേഖ രാജിക്കത്ത് നല്‍കിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ കോപ്പി തിങ്കളാഴ്ച കലക്ടര്‍ക്ക് നല്‍കാനാന് ശ്രീലേഖയുടെ തീരുമാനം. മേയര്‍ കത്ത് രഹസ്യമാക്കി വെച്ചതോടെയാണ് ശ്രീലേഖ വിവരം വാട്‌സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ അറിയിച്ചത്. 2024ലായിരുന്നു സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ വനിതാ ഡിജിപിയായിരുന്ന ശ്രീലേഖ ബിജെപിയില്‍ ചേരുന്നത്. ഇത് പാര്‍ട്ടി ദേശീയ തലത്തില്‍ തന്നെ ഉയര്‍ത്തികാണിച്ചിരുന്നു. മേയര്‍ സ്ഥാനം ശ്രീലേഖ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും തലസ്ഥാനഭരണം പിടിച്ച ശേഷം ശ്രീലേഖയുടെ പേര് വെട്ടിയിരുന്നു. ഇതില്‍ കടുത്ത അമര്‍ഷം ശ്രീലേഖയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു. ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷനിലെ അംഗത്വവും ലഭിക്കാതെ വന്നതോടെയാണ് രാജിതീരുമാനം.ALSO READ: 3 ദിവസം മുൻപെ ശ്രീലേഖ രാജിവെച്ചു, രാജിക്കത്ത് മേയർ മറച്ചുവെച്ചു, ഒടുക്കം പുറത്ത് വിട്ട് ശ്രീലേഖ
 
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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