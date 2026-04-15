ബുധന്‍, 15 ഏപ്രില്‍ 2026
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത

കേരളത്തിൽ ഒറ്റ സീറ്റിലും ജയിക്കില്ലെന്ന് ബിജെപി വിലയിരുത്തൽ

ചില സീറ്റുകളിൽ നില മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുമെങ്കിലും ജയത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള വോട്ടുകൾ നേടാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല

Rajeev Chandrasekhar
WEBDUNIA| Last Modified ബുധന്‍, 15 ഏപ്രില്‍ 2026 (13:06 IST)
യമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരളത്തിൽ ഒറ്റസീറ്റിലും ജയിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ബിജെപി വിലയിരുത്തൽ. പ്രതീക്ഷയുള്ള മണ്ഡലങ്ങളിൽ പോലും തിരിച്ചടി നേരിട്ടേക്കാമെന്നാണ് പാർട്ടി കോർ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തൽ.

ചില സീറ്റുകളിൽ നില മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുമെങ്കിലും ജയത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള വോട്ടുകൾ നേടാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിജയസാധ്യത കണ്ടിരുന്ന നേമം, മഞ്ചേശ്വരം, കഴക്കൂട്ടം മണ്ഡലങ്ങളിലും തോൽക്കും. പുറമേ സാധ്യത കൽപ്പിച്ചിരുന്ന 11 സീറ്റുകളിലും വിജയപ്രതീക്ഷയില്ല.

ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകളിൽ ക്രിസ്ത്യൻ വോട്ടുകൾ ലഭിക്കുമെന്ന് ബിജെപി പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ക്രിസ്ത്യൻ വോട്ടുകൾ പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ബിജെപി വർഗീയ പാർട്ടിയാണെന്നും കേരളത്തിന്റെ സമാധാന അന്തരീക്ഷം തകർക്കുകയാണെന്നുമുള്ള എൽഡിഎഫിന്റെയും യുഡിഎഫിന്റെയും പ്രചാരണം വോട്ടർമാരെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്ഥാനാർഥി നിർണയത്തിലും പ്രചാരണത്തിലും നിലനിന്നിരുന്ന അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളും തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രതികൂലമായെന്നാണ് ബിജെപി വിലയിരുത്തൽ.



ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :