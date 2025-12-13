സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ശനി, 13 ഡിസംബര് 2025 (16:23 IST)
ജനവിധിയില് നിന്ന് സര്ക്കാര് പാഠങ്ങള് പഠിക്കണമെന്ന് സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബിനോയി വിശ്വം. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം എല്ഡിഎഫിന് അനുകൂലമല്ലെന്നും ജനവിധിയെ മാനിക്കുന്നതായി ബിനോയ് വിശ്വം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ജനങ്ങള് ഞങ്ങളെ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്ന് പരിശോധിക്കും. സര്ക്കാരിനെതിരായ വികാരം ഉണ്ടായോ എന്നതടക്കം പരിശോധിക്കും.
പി.എം.ശ്രീയില് സിപിഎമ്മിനും സിപിഐക്കും ഒരേ അഭിപ്രായം തന്നെയാണ്. സര്ക്കാര് ജനങ്ങള്ക്ക് ഒരുപാട് ഉപകാരം ചെയ്തു. എന്തുകൊണ്ട് സര്ക്കാരിനെതിരെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ജനവിധി ഉണ്ടായതെന്ന് പരിശോധിക്കും- അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതേസമയം ഇടത് മുന്നണിയുടെ തോല്വിക്ക് കാരണം വര്ഗീയതയെന്ന് വിഡി സതീശന്. ബിജെപിയുടെ അതേ അജണ്ടയാണ് സിപിഎമ്മില് നിന്നും വരുന്നതെന്നും സര്ക്കാരിനെ ജനം വെറുക്കുന്നുവെന്നും സതീശന് പറഞ്ഞു. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തിന്റെ മുന്നേയുള്ള സൂചനയാണ് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയം. തെരഞ്ഞെടുപ്പില് തിളക്കമാര്ന്ന വിജയം ഉണ്ടായില്ലെങ്കില് രാഷ്ട്രീയ വനവാസം തന്നെയെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞു.
വാര്ത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ കാര്യം പറഞ്ഞത്. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ മികച്ച വിജയത്തിന് കാരണം ടീം യുഡിഎഫ് ആണെന്നും വി ഡി സതീശന് വാര്ത്ത സമ്മേളനത്തില് ആവര്ത്തിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രിയടക്കം മുതിര്ന്ന നേതാക്കളുടെ മനസ്സിലിരിപ്പാണ് എം.എം. മണിയുടെ വിവാദ പോസ്റ്റിലെന്നും സതീശന് കുറ്റപ്പെടുത്തി.