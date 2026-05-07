കെട്ടിപ്പിടിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച ചെറിയാന്‍ ഫിലിപ്പിനെ തള്ളിമാറ്റി ബിന്ദു കൃഷ്ണ

ശ്രീനു എസ്|
Last Modified വ്യാഴം, 7 മെയ് 2026 (18:06 IST)
തിരുവനന്തപുരം: കൊല്ലം നിയമസഭാ കക്ഷി യോഗത്തില് പങ്കെടുക്കാന് എത്തിയ കോണ്ഗ്രസ് നേതാവ് ചെറിയാന് ഫിലിപ്പ് കൊല്ലത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട എംഎല്എ ബിന്ദു കൃഷ്ണയെ കെട്ടിപ്പിടിക്കാന് ശ്രമിച്ചു. ബിന്ദുകൃഷ്ണ എതിര്ത്തപ്പോള് ചെറിയാന് ഫിലിപ്പ് അവരെ വീണ്ടും കെട്ടിപ്പിടിക്കാന് ശ്രമിച്ചു. അതിന്റെ വീഡിയോ സോഷ്യല് മീഡിയയില് വൈറലായിട്ടുണ്ട്.
വീഡിയോയില് ആദ്യം ബിന്ദു കൃഷ്ണ നടന്ന് വേദിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് കാണാം. മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിച്ച ശേഷം മുന്നോട്ട് നടന്ന ബിന്ദു കൃഷ്ണ ചെറിയാന് ഫിലിപ്പിന് കൈ കൊടുക്കാന് ശ്രമിച്ചു. എന്നാല്,
ചെറിയാന് ഫിലിപ്പ് അവരെ കെട്ടിപ്പിടിക്കാന് ശ്രമിച്ചു. ശ്രമം ചെറുത്ത ശേഷം അവര് മാറിനില്ക്കാന് ശ്രമിച്ചപ്പോള് അയാള് വീണ്ടും കെട്ടിപ്പിടിക്കാന് ശ്രമിച്ചു.
ചെറിയാന് ഫിലിപ്പിനെ തള്ളിമാറ്റിയ ശേഷം അവര് കൈകള് കൂപ്പി മുന്നോട്ട് നീങ്ങി. വീഡിയോ വൈറലായതിനുശേഷം ചെറിയാന് ഫിലിപ്പിനെതിരെ ധാരാളം വിമര്ശനങ്ങള് ഉയര്ന്നിട്ടുണ്ട്. സംഭവം സോഷ്യല് മീഡിയയില് വ്യാപകമായ വിമര്ശനത്തിന് കാരണമായി.