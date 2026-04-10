വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണനെ അനുകൂലിച്ചയാളുടെ വീടിനു നേരെ ആക്രമണം; കാര്‍ കത്തിച്ചു

സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified വെള്ളി, 10 ഏപ്രില് 2026 (11:59 IST)
കണ്ണൂര്: പയ്യന്നൂരില് വീടിന് നേരെ ആക്രമണം. വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണന്റെ അനുയായിയായ ടി പുരുഷോത്തമന്റെ വീടിന് നേരെയായിരുന്നു ആക്രമണം. വീടിന് മുന്നില് നിര്ത്തിയിട്ടിരുന്ന കാറും കത്തിച്ചു. വീടിന്റെ ജനാലകള്ക്കും കേടുപാടുകള് സംഭവിച്ചു. സംഭവത്തിന് പിന്നില് സിപിഎം പ്രവര്ത്തകരാണെന്ന് പുരുഷോത്തമന് പറഞ്ഞു.
വെള്ളിയാഴ്ച പുലര്ച്ചെ ഒരു മണിയോടെയാണ് വീട് ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത്. വീടിന് മുന്നില് നിര്ത്തിയിട്ടിരുന്ന കാര് കത്തുന്നത് കണ്ട് പുരുഷോത്തമനും കുടുംബാംഗങ്ങളും പുറത്തിറങ്ങി. അക്രമം നടത്തിയശേഷം സിപിഎം പ്രവര്ത്തകര് സ്ഥലം വിട്ടതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വി. കുഞ്ഞികൃഷ്ണനെ അനുകൂലിക്കുന്നതാകാം ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലെ കാരണമെന്ന് സംശയിക്കുന്നു.