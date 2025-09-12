അഷ്ടമിരോഹിണി ഞായറാഴ്ച: ഗുരുവായൂരിൽ 40,000 പേർക്കുള്ള സദ്യ ഒരുക്കും, നടക്കുന്നത് 200ലേറെ കല്യാണങ്ങൾ

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified വെള്ളി, 12 സെപ്റ്റംബര് 2025 (12:11 IST)
അഷ്ടമി രോഹിണി ദിനം ഗുരുവായൂരില് വിപുലമായ ചടങ്ങുകളോടെ ആഘോഷിക്കുമെന്ന് ഗുരുവായൂര് ദേവസ്വം. ഇത്തവണ ഞായറാഴ്ചയാണ് അഷ്ടമിരോഹിണി. ഞായറാഴയായതിനാലുള്ള തിരക്ക് കണക്കിലെടുത്ത് വിപുലമായ ക്രമീകരണങ്ങളാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളതെന്ന് ദേവസ്വം ചെയര്മാന് വി കെ വിജയന് അറിയിച്ചു. 200 ലേറെ കല്യാണങ്ങളാണ് അന്നേ ദിവസം നടക്കുന്നത്. പുലര്ച്ചെ 4 മുതല് ഇവ ആരംഭിക്കും.
കൃഷ്ണന്റെ പിറന്നാള് സദ്യ ഇക്കുറി 40,000 പേര്ക്ക് നല്കും. തെക്കെ നടയിലെ ശ്രീഗുരുവായൂരപ്പന് ഹാളിലും പടിഞ്ഞാറേനടയിലെ അന്നലക്ഷ്മി ഹാളിലുമായി ഒരേസമയം രണ്ടായിരത്തിലേറെപേര്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം. അഷ്ടമി രോഹിണി ദിനം രാവിലെ 6 മുതല് ഉച്ചയ്ക്ക് 2 വരെ വിഐപി ദര്ശനമുണ്ടാകില്ല. നിര്മാല്യം മുതല് ഭക്തരെ കൊടിമരം വഴി നാലമ്പലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കും. മുതിര്ന്ന പൗരന്മാര്ക്കുള്ള ദര്ശനം നാലരമുതല് അഞ്ചര വരെയും വൈകീട് 5 മുതല് 6 വരെയുമാണ്.
ഭക്തര്ക്കായി 7.25 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഉണ്ണിയപ്പം തയ്യാറാക്കും. 2 അപ്പം വീതമുള്ള ഒരു ശീട്ടിന് 35 രൂപയാണ് നിരക്ക്. ഒരാള്ക്ക് 700 രൂപയ്ക്ക് വരെ മുന്കൂട്ടി ശീട്ടാക്കാം. 8 ലക്ഷം രൂപയുടെ പാല്പ്പായസമാണ് തയ്യാറാക്കുക. അഷ്ടമി രോഹിണി ആഘോഷങ്ങള്ക്കായി 38.47 ലക്ഷം രൂപയാണ് ദേവസ്വം വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നത്.