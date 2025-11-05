സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ബുധന്, 5 നവംബര് 2025 (20:20 IST)
ജനകീയാസൂത്രണ മാതൃക
നേരിട്ട് കാണാന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വരാന് ന്യൂയോര്ക്ക് മേയറെ ക്ഷണിച്ച് ആര്യ രാജേന്ദ്രന്. ന്യൂയോര്ക്ക് മേയറായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സൊഹ്റാന് മമ്ദാനിയെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഫെയ്സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലാണ് ആര്യയുടെ ക്ഷണം. ഇടതുപക്ഷം മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്ന ആദര്ശങ്ങളുടെ പ്രസക്തിയും അവ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മനുഷ്യര്ക്ക് പ്രതീക്ഷയും പ്രചോദനവും ആവുന്നതിന്റെ തെളിവാണ് സൊഹ്റാന്റെ വിജയമെന്നാണ് ആര്യയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്.
ആര്യയുടെ പോസ്റ്റിന്റെ പൂര്ണരൂപം-
ന്യൂയോര്ക്ക് നഗരത്തിന്റെ 111-ാമത് മേയറായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സൊഹ്റാന് മംദാനിക്ക് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ അഭിനന്ദനങ്ങള്! നീതി, സമത്വം, സാഹോദര്യം എന്നിങ്ങനെ ഇടതുപക്ഷം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആദര്ശങ്ങളുടെ പ്രസക്തിയുടെയും, അവ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മനുഷ്യര്ക്ക് പ്രതീക്ഷയും പ്രചോദനവുമാകുന്നതിന്റെയും ശക്തമായ തെളിവാണ് താങ്കളുടെ ഈ വിജയം. നാം വസിക്കുന്ന ഭൂമിയോടും നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവരോടും കരുതലുള്ള മനുഷ്യര് - അവര് കേരളത്തിലാവട്ടെ ന്യൂയോര്ക്കിലാകട്ടെ - ജനങ്ങളെ മുന്നിറുത്തിയുള്ള ഭരണം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന്റെ നേര്ചിത്രം കൂടിയാണിത്. ഞങ്ങളുടെ തിരുവനന്തപുരം സന്ദര്ശിക്കാനും കേരളത്തിന്റെ സ്വന്തം ജനകീയാസൂത്രണ മാതൃക നേരിട്ട് കാണാനും ഞങ്ങള് താങ്കളെ ഹൃദയപൂര്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. അഭിനന്ദനങ്ങള്! ഐക്യദാര്ഢ്യം!