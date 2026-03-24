സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ചൊവ്വ, 24 മാര്ച്ച് 2026 (17:08 IST)
പകല് സമയത്ത് ഇന്ഡക്ഷന് സ്റ്റൗ, മൈക്രോവേവ് അവ്ന് എന്നിങ്ങനെ വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ചുള്ള പാചകരീതികള് സ്വീകരിച്ചാല് ഗ്യാസിന്റെ ഉപയോഗം പരമാവധി കുറയ്ക്കാന് കഴിയുമെന്ന് കെഎസ്ഇബി. വൈദ്യുതി ആവശ്യകത
കൂടിയ വൈകുന്നേരം 6 മണിക്ക് ശേഷമുള്ള സമയം ഇലക്ട്രിക് പാചകം ഒഴിവാക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന്ും കെഎസ്ഇബി ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ അറിയിച്ചു.
അതേസമയം മിഡില് ഈസ്റ്റിലെ സംഘര്ഷങ്ങള് വര്ദ്ധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തില് പാചക വാതക ക്ഷാമം തടയുന്നതിനായി ഗാര്ഹിക സിലിണ്ടറുകളിലെ എല്പിജിയുടെ അളവ് കുറയ്ക്കാന് നീക്കം. സാധാരണയായി ഒരു ഗാര്ഹിക സിലിണ്ടറില് 14.2 കിലോഗ്രാം എല്പിജി നിറയ്ക്കാറുണ്ട്. ഇത് 10 കിലോ ആയി കുറയ്ക്കാനാണ് കമ്പനികള് ആലോചിക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് ഇതുസംബന്ധിച്ച നിര്ദ്ദേശങ്ങള് അംഗീകരിച്ചാല് മാത്രമേ ഇത് പ്രാബല്യത്തില് വരികയുള്ളൂ.
ഇന്ത്യന് ടാങ്കറുകള് ഹോര്മുസ് കടലിടുക്കില് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതിനാല് രാജ്യത്ത് എല്പിജി ക്ഷാമം രൂക്ഷമാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ടാങ്കറുകള് കടന്നുപോകാന് അനുവദിക്കുന്നതിനായി ഇറാന് സര്ക്കാരുമായി ചര്ച്ചകള് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും യുദ്ധത്തിന്റെ ഗതി നിര്ണ്ണയിക്കാന് കഴിയാത്തതിനാല് എല്പിജി ക്ഷാമം തുടരാനാണ് സാധ്യത. സിലിണ്ടറിലെ എല്പിജിയുടെ അളവ് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് വിലയും കുറയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.