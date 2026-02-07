ശനി, 7 ഫെബ്രുവരി 2026
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത

രണ്ടാം വയസ്സില്‍ നീന്തല്‍ പഠിച്ചു; നദികളും തടാകങ്ങളും കീഴടക്കി അംഗന്‍വാടി വിദ്യാര്‍ത്ഥിനി

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ശനി, 7 ഫെബ്രുവരി 2026 (11:30 IST)
കോട്ടയം: നദികളിലും കായലുകളിലും ഒഴുക്കിനെയും ആഴത്തെയും ഭയപ്പെടാതെ നീന്തുന്ന നാലു വയസ്സുകാരി എസ്തര്‍ (ചിന്നു). അക്ഷരങ്ങള്‍ എഴുതാന്‍ തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പേ ജലസാക്ഷരത നേടിയ ഈ അംഗന്‍വാടി വിദ്യാര്‍ത്ഥിനി മുങ്ങിമരണങ്ങള്‍ വര്‍ദ്ധിച്ചുവരുന്ന കേരളത്തിന് ഒരു മാതൃകയാണ്. കുസൃതി നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി രണ്ട് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് എസ്തറിനെ കുമ്മനം ലൈഫ് സേവിംഗ് അക്കാദമിയില്‍ നീന്തലില്‍ ചേര്‍ത്തത്. തുറമുഖ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള റെസ്‌ക്യൂ ടീം ലീഡര്‍ കൂടിയായ അബ്ദുള്‍ കലാം ആസാദിന്റെ പരിശീലനത്തില്‍ എസ്തര്‍ ഒരു മാസത്തിനുള്ളില്‍ നീന്താന്‍ തുടങ്ങി. മീനച്ചിലാറിന്റെ ഒഴുക്കിനെ പലതവണ മറികടന്നിട്ടുണ്ട്.

മൂന്നര വയസ്സുള്ളപ്പോള്‍ അഷ്ടമുടിക്കായലില്‍ രണ്ടര കിലോമീറ്റര്‍ നീന്തി. പിന്നീട് വേമ്പനാട് തടാകത്തില്‍ അഞ്ചര കിലോമീറ്റര്‍ നീന്തി. ശക്തമായ ഒഴുക്ക് കാരണം വേമ്പനാട് തടാകം നീന്താന്‍ എസ്തറിന് രണ്ടര മണിക്കൂര്‍ എടുത്തു. എസ്തറിന്റെ അമ്മ ക്രിസ്റ്റീനയുടെ കുടുംബ സുഹൃത്തും പോലീസുകാരനുമായ മുഹമ്മദ് ഷെബിന്‍ ആണ് എസ്തറിന്
നീന്തല്‍ പരിചയപ്പെടുത്തിയത്. ഒരു വയസ്സുള്ളപ്പോള്‍ എസ്തറിനെ നദിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവളുടെ ഭയം മറികടക്കാന്‍ സഹായിച്ചത് അദ്ദേഹമാണ്.

നീന്തല്‍ പഠിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള എസ്തറിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തില്‍ എസ്തറിന്റെ അച്ഛന്‍ ചിങ്ങവനം പാവൂര്‍ കൃഷ്ണകുമാറും അമ്മ ക്രിസ്റ്റീനയും സന്തുഷ്ടരാണ്. ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പുകളും സ്‌കൂബ ഡൈവിംഗും ഉള്‍പ്പെടെ നിരവധി സ്വപ്നങ്ങള്‍ എസ്തറിന്റെ മനസ്സിലുണ്ട്. മുങ്ങിമരണം കുറയ്ക്കുന്നതിന് എല്ലാ മാതാപിതാക്കളും കുട്ടികളെ നീന്തല്‍ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :