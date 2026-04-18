Last Modified ശനി, 18 ഏപ്രില് 2026 (14:30 IST)
നിതിന് രാജിന്റെ മരണത്തിന് പിന്നാലെ അഞ്ചരക്കണ്ടി ഡെന്റല് കോളേജിലെ ഓര്ത്തോഡോന്റിക് വിഭാഗത്തിലെ അധ്യാപകര് ഉള്പ്പെടെ മുഴുവന് ജീവനക്കാരും രാജിവച്ചു. വകുപ്പിലെ 7 ജീവനക്കാരാണ് ഒന്നിച്ച് രാജിക്കത്ത് നല്കിയത്. നിതിന് രാജിന്റെ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദികളായ അധ്യാപകര്ക്കും ജീവനക്കാര്ക്കുമെതിരെ സോഷ്യല് മീഡിയകളിലൂടെയും മറ്റും വിദ്യാര്ത്ഥികള് ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങള് ഉന്നയിച്ചിരുന്നു.
വിദ്യാര്ഥികളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള കടുത്ത ആരോപണങ്ങള്ക്കും പ്രതിഷേധങ്ങള്ക്കും പിന്നാലെയാണ് മുഴുവന് ജീവനക്കാരും കൂട്ടമായി രാജി വച്ചിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം ജീവനക്കാരുടെ രാജകത്തുകള് നിലവില് കോളേജ് മാനേജ്മെന്റ് സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരം.