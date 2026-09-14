4,500 രൂപ ബോണസ് നല്കാന് ധാരണ: 108 ആംബുലന്സ് ജീവനക്കാര് സമരം പിന്വലിച്ചു
തിരുവനന്തപുരം: 4,500 രൂപ ബോണസ് നല്കാന് ധാരണയായതിനെത്തുടര്ന്ന് കേരളത്തിലെ 108 ആംബുലന്സ് ജീവനക്കാര് നടത്താനിരുന്ന സമരം പിന്വലിച്ചു. ബോണസ് സംബന്ധിച്ച വിഷയത്തില് സെക്രട്ടേറിയറ്റില് തൊഴില് മന്ത്രി ബിന്ദു കൃഷ്ണന്റെ അധ്യക്ഷതയില് ചേര്ന്ന യോഗത്തിലാണ് ഈ തീരുമാനമെടുത്തത്. കേരള മെഡിക്കല് സര്വീസസ് കോര്പ്പറേഷന് കീഴില് കരാര് അടിസ്ഥാനത്തില് നിയമിക്കപ്പെടുകയും ഇ.എം.ആര്.ഐ. ഗ്രീന് ഹെല്ത്ത് സര്വീസസിന്റെ നിയന്ത്രണത്തില് പ്രവര്ത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മുഴുവന് 108 ആംബുലന്സ് ജീവനക്കാര്ക്കും ഈ ആനുകൂല്യം ലഭ്യമാകും.
മന്ത്രിയുടെ നിര്ദ്ദേശത്തെത്തുടര്ന്ന് ആസൂത്രണം ചെയ്തിരുന്ന പണിമുടക്ക് പിന്വലിക്കാനുള്ള തീരുമാനം ട്രേഡ് യൂണിയന് പ്രതിനിധികള് പ്രഖ്യാപിച്ചു. തൊഴിലാളി സംഘടനകളുടെയും മാനേജ്മെന്റിന്റെയും പ്രതിനിധികള് ഇതുസംബന്ധിച്ച ധാരണാപത്രത്തില് ഒപ്പുവെച്ചു. കേരള മെഡിക്കല് സര്വീസസ് കോര്പ്പറേഷന്, ഇഎംആര്ഐ (EMRI) ഗ്രീന് ഹെല്ത്ത് സര്വീസസ്, വിവിധ ട്രേഡ് യൂണിയനുകള് എന്നിവയുടെ പ്രതിനിധികളും തൊഴില് വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും യോഗത്തില് പങ്കെടുത്തു.