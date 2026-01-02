മാധ്യമങ്ങൾ നുണ വിളമ്പുന്ന കാലം; മൂന്നാമതും സമൻസ് ലഭിച്ചിട്ടില്ല, വാർത്തകൾ അടിസ്ഥാനരഹിതം: ജയസൂര്യ

രേണുക വേണു|
Last Modified വെള്ളി, 2 ജനുവരി 2026 (11:09 IST)
കൊച്ചി: സേവ് ബോക്സ് നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ ഇഡി മൂന്നാമതും സമൻസ് അയച്ചുവെന്ന വാർത്തയിൽ പ്രതികരണവുമായി നടൻ ജയസൂര്യ. ചാനലുകളിലല്ലാതെ നേരിട്ട് തനിക്കോ ഭാര്യക്കോ സമൻസ് ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും പ്രചരിക്കുന്ന വാർത്തകൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പിലൂടെയായിരുന്നു പരാമർശം.
നിയമാനുസൃതമായ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത്. പരസ്യത്തിനും മറ്റുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നവർ ഭാവിയിൽ എന്തെല്ലാം തട്ടിപ്പുകൾ ചെയ്തേക്കാമെന്ന് ഊഹിക്കാനാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
24നും 29നും ഹാജരാകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കൃത്യമായി ഹാജരായി മൊഴി നൽകിയതാണ്. വസ്തുനിഷ്ഠമായി വാർത്തകൾ എത്തിക്കേണ്ട മാധ്യമങ്ങൾ ഈ വിധം അധഃപതിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ സഹതപിക്കുകയേ നിർവാഹമുള്ളൂവെന്നും ജയസൂര്യ
കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
തൃശൂർ സ്വദേശി സ്വാദിക് റഹിം ആരംഭിച്ച സേവ് ബോക്സ് ആപ്പിന്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസഡറായിരുന്നു ജയസൂര്യ. നൂറിലേറെ പേരിൽ നിന്ന് കോടികൾ തട്ടിയെടുത്ത സ്വാദിക്കുമായി ജയസൂര്യ നടത്തിയ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെ കുറിച്ചാണ് ഇഡി അന്വേഷിക്കുന്നത്. ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് തവണയായി പത്ത് മണിക്കൂറിലേറെ നേരത്തെ താരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു.
ഇൻസ്റ്റഗ്രാം കുറിപ്പിൻ്റെ പൂർണരൂപം:
നുണ പ്രചരണം, മാധ്യമ ധർമ്മമാകുമ്പോൾ
രണ്ട് ദിവസമായി എന്നെ കുറിച്ചുള്ള നുണ പ്രചരണം കണ്ട് അന്തം വിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ. കാരണം എനിക്ക് സമൻസ് തന്നു, 7 ആം തീയതി ഞാൻ വീണ്ടും ഹാജരാകണം എന്ന് പറഞ്ഞഅ തുടങ്ങിയതാണ് ഈ നുണ പ്രചരണം.
കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങളായി ചാനലിലൂടെ സമൻസ് കിട്ടുന്നതല്ലാതെ നേരിട്ട് ഈ കുറിപ്പ് എഴുതുന്ന നിമിഷം വരെ എനിക്കോ, എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്കോ ഇഡിയിൽ നിന്ന് അങ്ങനെയൊരു സമൻസ് ലഭിച്ചിട്ടില്ല, 24ന് ഹാജരാകണം എന്ന് സമൻസ് കിട്ടി,. ഞാൻ ഹാജരായി. 29നും ഹാജരാകണം എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനും ഞങ്ങൾ ഹാജരായി.അല്ലാതെ 7ആം തീയതി വീണ്ടും ഹാജരാകാനുള്ള സമൻസ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുവരേയും ലഭിച്ചിട്ടില്ല.
നമ്മളെ പരസ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കും മറ്രുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നവർ നാളെ എന്തൊക്കെ തട്ടിപ്പുകൾ ഒപ്പിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇന്ന് ഊഹിക്കാൻ സാധിക്കുമോ? എല്ലാവിധ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും നിയമാനുസൃതമായി മാത്രം നടത്തി കൃത്യമായ നികുതി പൊതുഖജനാവിൽ അടയ്ക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വപ്പെട്ട ഒരു സാധാരണ പൗരൻ മാത്രമാണ് ഞാൻ.
വാർത്തകൾ വസ്തുനിഷഠമായി ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനായ മാധ്യമങ്ങൾ ഈ വിധം അധഃപതിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ സഹതപിക്കുകയേ നിർവ്വാഹമുള്ളൂ..
മാധ്യമങ്ങൾ നുണ വിളമ്പുന്ന കാലം.. എന്താല്ലേ..!!