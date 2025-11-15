ശനി, 15 നവം‌ബര്‍ 2025
എറണാകുളത്ത് ആറാം ക്ലാസുകാരനെ വീട്ടില്‍ നിന്ന് പുറത്താക്കി; ഉറക്കം ഷെഡില്‍, ജ്യൂസ് മാത്രം കഴിച്ച് ജീവന്‍ നിലനിര്‍ത്തി

ഒടുവില്‍ കുട്ടി കുടുംബവുമായി ഒന്നിച്ചു.

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ശനി, 15 നവം‌ബര്‍ 2025 (16:55 IST)
എറണാകുളത്തെ ഒരു സ്‌കൂളില്‍ നടന്ന കൗണ്‍സിലിംഗ് സെഷനില്‍ വീട്ടില്‍ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടതിനെ തുടര്‍ന്ന് വനപ്രദേശത്തെ ഒരു തകര്‍ന്ന തുറന്ന ഷെഡില്‍ അമ്മയോടൊപ്പം താമസിക്കുന്ന ആറാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ത്ഥിയുടെ ദുരവസ്ഥ പുറത്തുവന്നു. വീട്ടില്‍ ഭക്ഷണം ലഭിക്കാത്തതിനാല്‍ കുട്ടി ജ്യൂസ് മാത്രം കഴിച്ചാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത്. സ്‌കൂളില്‍ നടന്ന കൗണ്‍സിലിംഗിനിടെ കുട്ടിയുടെ കഥ പുറത്തുവന്നപ്പോള്‍ പോലീസും ചൈല്‍ഡ് ലൈന്‍ പ്രവര്‍ത്തകരും വിവരമറിയിച്ചു. ഒടുവില്‍ കുട്ടി കുടുംബവുമായി ഒന്നിച്ചു.

തിരുമാറാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പ്രാദേശിക സര്‍ക്കാര്‍ സ്‌കൂളിലെ കുട്ടിയുടെ ക്ലാസ് മുറിയില്‍ നിന്ന് ജ്യൂസ് കുപ്പികള്‍ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. കുട്ടി പതിവായി ജ്യൂസുമായി സ്‌കൂളില്‍ എത്താറുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി. വീട്ടില്‍ ഭക്ഷണം ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നും അമ്മ എല്ലാ ദിവസവും ജ്യൂസ് വാങ്ങാന്‍ 20 രൂപ നല്‍കുമെന്നും കുട്ടി വിശദീകരിച്ചു.സ്‌കൂള്‍ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുകയും കൂത്താട്ടുകുളത്തെ ഒരു സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന കുട്ടിയുടെ അമ്മയെ സ്‌കൂളിലേക്ക് വിളിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

അമ്മയും അച്ഛനും തമ്മില്‍ തര്‍ക്കമുണ്ടായിരുന്നു, കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി കുട്ടിയുടെ മുത്തശ്ശി കുട്ടിയെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാന്‍ അനുവദിക്കുന്നില്ലെന്ന് വ്യക്തമായിരുന്നു. വീട്ടില്‍ തയ്യാറാക്കുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കാന്‍ മുത്തശ്ശി അനുവദിക്കാത്തതിനാല്‍ ദിവസവും 20 രൂപ കുട്ടിക്ക് നല്‍കിയതായി അമ്മ സ്ഥിരീകരിച്ചു. സ്‌കൂള്‍ അധികൃതര്‍ കൂത്താട്ടുകുളം പോലീസിലും ചൈല്‍ഡ് ലൈനിലും സ്ഥിതിഗതികള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. വെള്ളിയാഴ്ച ചൈല്‍ഡ് ലൈന്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ സ്‌കൂളും കുട്ടിയുടെ വീട്ടിലും സന്ദര്‍ശനം നടത്തി. കുട്ടിയെയും അമ്മയെയും വീട്ടിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരാനും ഷെഡ് പൊളിക്കാനും പോലീസിന്റെ നിര്‍ദ്ദേശത്തെത്തുടര്‍ന്ന് ഒടുവില്‍ കുട്ടിയെ വീട്ടിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവന്നു.


