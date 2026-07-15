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കാസര്കോട് ജനറല് ആശുപത്രിയില് ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കിടെ ഒന്പത് വയസ്സുകാരന് ഹൃദയാഘാതം വന്ന് മരിച്ചു; കേസ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തു
കാസര്കോട്: കാസര്കോട് ജനറല് ആശുപത്രിയില് ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കിടെ ഒമ്പത് വയസ്സുകാരന് മരിച്ചു. ബേഡകം താലെക്കുന്നു സ്വദേശി അഷ്റഫ് മുസ്ലിയാരുടെ മകന് മുഹമ്മദ് ഇയാസ് ആണ് മരിച്ചത്. കുണ്ടംകുഴി ഗവണ്മെന്റ് സ്കൂളിലെ നാലാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്ത്ഥിയായിരുന്നു മുഹമ്മദ് ഇയാസ് വയറുവേദനയെത്തുടര്ന്നാണ് കുട്ടിയെ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയനാക്കിയത്.
ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കിടെ കുട്ടിയ്ക്ക് ഹൃദയാഘാതം ഉണ്ടായതായി ഡോക്ടര്മാര് കുടുംബാംഗങ്ങളെ അറിയിച്ചു. എന്നാല് ആശുപത്രിയുടെ അനാസ്ഥ കാരണമാണ് കുഞ്ഞു മരിച്ചതെന്ന് ആരോപിച്ച് ആശുപത്രി അധികൃതര്ക്കെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി ബന്ധുക്കള് രംഗത്തെത്തി. തുടര്ന്ന് സംഭവത്തില് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
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രാത്രിയിലെ ദീർഘനേര വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം ലോകകപ്പ് സമയത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടാകാതിരിക്കാൻ; വിചിത്ര ന്യായവുമായി കെ.എസ്.ഇ.ബി
രാത്രി ഏഴിനും 12 നും ഇടയിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് ലോകകപ്പ് മത്സരത്തിനു തടസം നേരിടാതിരിക്കാനെന്ന് കെ.എസ്.ഇ.ബിയുമായി അടുത്ത വൃത്തങ്ങൾ. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി രാത്രി ഒന്നിലേറെ തവണ അരമണിക്കൂർ വീതം വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം ഉണ്ട്. ഇതിൽ വിമർശനം ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കെ.എസ്.ഇ.ബിയുടെ ന്യായീകരണം.