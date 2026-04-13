സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിലെ വന്‍ മരം വീണു; ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു

WEBDUNIA| Last Modified തിങ്കള്‍, 13 ഏപ്രില്‍ 2026 (19:43 IST)
തിരുവനന്തപുരം: സെക്രട്ടേറിയറ്റ് കെട്ടിടത്തിന് മുന്നിലെ ഒരു കൂറ്റന്‍ മരം വീണു പ്രദേശത്ത് ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു. കന്റോണ്‍മെന്റ് ഗേറ്റിന് സമീപമുള്ള മരം
ഉച്ചയോടെയാണ് കടപുഴകി വീണത്. അഗ്‌നിശമന സേനയും രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തകരും സ്ഥലത്തെത്തി വീണ മരം മുറിച്ചുമാറ്റാന്‍ തുടങ്ങി. പ്രദേശത്തുകൂടിയുള്ള ഗതാഗതം താല്‍ക്കാലികമായി നിര്‍ത്തിവച്ചു.

ഭാഗ്യവശാല്‍ മരം വീണ സമയത്ത് മരത്തിനടിയില്‍ ആരും ഇല്ലാതിരുന്നതിനാല്‍ വലിയൊരു അപകടം ഒഴിവായി. വലിയ ശബ്ദത്തോടെ മരം വീണതിനാല്‍ സമീപത്തുണ്ടായിരുന്നവര്‍ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. അഗ്‌നിശമന സേനയും രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തകരും സ്ഥലത്തെത്തി വീണ മരം മുറിച്ചുമാറ്റാന്‍ തുടങ്ങി. പ്രദേശത്തുകൂടിയുള്ള ഗതാഗതം താല്‍ക്കാലികമായി നിര്‍ത്തിവച്ചിരിക്കുന്നു.


