പ്രണയം തകർന്നതിൽ സങ്കടം സഹിക്കാനായില്ല, വന്ദേഭാരതിന് കല്ലെറിഞ്ഞ് 18കാരൻ, അറസ്റ്റ്

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified വ്യാഴം, 19 മാര്ച്ച് 2026 (11:37 IST)
നെടുമ്പാശ്ശേരിക്ക് സമീപം വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസിന് നേരെ കല്ലെറിഞ്ഞ സംഭവത്തില് 18കാരന് അറസ്റ്റില്. പ്രണയബന്ധം തകര്ന്നതിന്റെ നിരാശയിലാണ് കല്ലെറിഞ്ഞതെന്നാണ് പ്രതിയുടെ മൊഴി. രണ്ടാഴ്ച നീണ്ട തെരച്ചിലിനൊടുവിലാണ് ആലുവ അകപ്പറമ്പ് ഭാഗത്ത് നിന്ന് പ്രതിയെ ആര്പിഎഫ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.
മാര്ച്ച് ഏഴിന് രാത്രി 7.10 ഓടെയാണ് ആലുവയ്ക്കും അങ്കമാലിയ്ക്കുമിടെ നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിന് സമീപം തിരുവനന്തപുരം- മംഗലാപുരം വന്ദേഭാരത് കടന്നുപോകുന്നതിനിടെ സി 9 കോച്ചിന്റെ ജനാലയ്ക്ക് നേരെ കല്ലേറുണ്ടായത്.കാമുകിയുമായി വേര്പിരിഞ്ഞ ദുഖത്തില് ട്രാക്കിന് സമീപം ഇരിക്കെയായിരുന്നു യുവാവ്. ട്രെയിനിന് നേരെ 3 തവണ കല്ലേറ് നടത്തി. ഇതില് ഒരെണ്ണമാണ് കൊണ്ടത്. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളില് കല്ലെറിയുന്ന ആളെ വ്യക്തമായിരുന്നില്ല. ദിവസങ്ങളോളം നീണ്ട അന്വേഷണത്തിനൊടുവിലാണ് 18കാരന് കുടുങ്ങിയത്.