നീറ്റ് വിവാദം: കേരളത്തില് നാളെ കെഎസ്യു വിദ്യാഭ്യാസ ബന്ദ്; വെള്ളിയാഴ്ച അഖിലേന്ത്യാ തലത്തില് ക്ലാസ് ബഹിഷ്കരണത്തിന് എസ്എഫ്ഐ ആഹ്വാനം
തിരുവനന്തപുരം: നീറ്റ് (NEET) പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പിലെ ക്രമക്കേടുകള്ക്കെതിരായ പ്രതിഷേധത്തിനിടെ ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുല് ഗാന്ധിക്കും മറ്റ് എംപിമാര്ക്കും നേരെ നടന്ന ആക്രമണത്തില് പ്രതിഷേധിച്ച് വ്യാഴാഴ്ച സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി വിദ്യാഭ്യാസ ബന്ദിന് കേരള സ്റ്റുഡന്റ്സ് യൂണിയന് (കെഎസ്യു) ആഹ്വാനം ചെയ്തു. സംസ്ഥാനത്തുടനീളം വിദ്യാഭ്യാസ ബന്ദ് ആചരിക്കുമെന്ന് കെ.എസ്.യു. സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് അലോഷ്യസ് സേവ്യര് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ക്ലാസുകള് ബഹിഷ്കരിക്കാനും ക്യാമ്പസുകളില് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ കോലം കത്തിക്കാനും രാജ്യത്തുടനീളം പ്രതിഷേധിക്കുന്ന വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്ക് ഐക്യദാര്ഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കാനും വിദ്യാര്ത്ഥി സംഘടന ആഹ്വാനം ചെയ്തു. സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായി ജില്ലാ ആസ്ഥാനങ്ങളില് പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങള് നടത്തുമെന്നും കെ.എസ്.യു. അറിയിച്ചു.
അതേസമയം നീറ്റ് (NEET) പരീക്ഷയിലെ ക്രമക്കേടുകള്ക്കെതിരായ പ്രതിഷേധത്തിനിടെ ഡല്ഹിയില് വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്കുനേരെ പോലീസ് നടത്തിയ ലാത്തിച്ചാര്ജില് പ്രതിഷേധിച്ച്, വെള്ളിയാഴ്ച അഖിലേന്ത്യാ തലത്തില് ക്ലാസ് ബഹിഷ്കരണത്തിന് സ്റ്റുഡന്റ്സ് ഫെഡറേഷന് ഓഫ് ഇന്ത്യ (SFI) ആഹ്വാനം ചെയ്തു. പ്രതിഷേധ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ജൂലൈ 25, 26 തീയതികളില് രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് എസ്.എഫ്.ഐ. 'മെലഡി' ചോക്ലേറ്റുകള് വിതരണം ചെയ്യും. 'റിട്ടേണ് ഗിഫ്റ്റ്' (മടക്ക സമ്മാനം) എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ക്യാമ്പയിനിലൂടെ വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്കുനേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിന്റെ പേരില് പോലീസിന് 'ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കാനാണ്' സംഘടന ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.