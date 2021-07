വാലിയ ബേബിക്യാറ്റ്‌സ് എന്ന അക്കൗണ്ട് ഉടമ തന്റെ ട്വിറ്ററിൽ ഇക്കാര്യങ്ങൾ എടുത്തുകാട്ടി വീഡിയോ പുറത്തിറക്കിയതോടെയാണ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലെ ബ്ലാക്ക്‌ഫേസ് ഫിൽറ്റർ വിവാദമായത്. ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലെ ബ്ലാക്ക്‌ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിച്ചുള്ള വീഡിയോകളിൽ തുടക്കത്തിൽ ആളുകളുടെ നിറം കറുപ്പും മുഖഭാവം സങ്കടവുമാണ്. എന്നാൽ കറുപ്പ് നിറം മാറി വെള്ളയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആളുകൾ സന്തോഷിക്കുന്നത് കാണാം. എന്താണ് ഈ ആളുകളുടെ പ്രശ്‌നം. എന്തിനാണ് ഫെയര്‍ ആന്‍ഡ് ലൗലി എന്നതിനെ ഇത്രയും ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുന്നത്.വാലിയ ബേബിക്യാറ്റ്‌സ് ചോദിക്കുന്നു.

There's an actual that ends up showing you differently towards the end when you shoot a reel on Instagram and Indian people are doing this like some Fair and lovely ad shit and glorifying it what is wrong with people! pic.twitter.com/Wn0Y1FOSRx