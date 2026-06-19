  1. ആത്മീയം
  2. വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും
  3. വിശ്വസിക്കാമോ
  4. These are the signs on the palms of the lucky ones
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Friday, 19 June 2026 (19:20 IST)

ഭാഗ്യവാന്മാരുടെ കൈപ്പത്തിയിലെ അടയാളങ്ങള്‍ ഇവയാണ്

These are the signs on the palms of the lucky ones
BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Fri, 19 Jun 2026 (19:20 IST) Updated: Fri, 19 Jun 2026 (19:24 IST)
google-news
എല്ലാവരുടെയും കൈപ്പത്തിയില്‍ ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തില്‍ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്ന വിവിധ വരകളും അടയാളങ്ങളും ഉണ്ട്. കൈനോട്ടം അനുസരിച്ച് കൈപ്പത്തിയിലെ അടയാളങ്ങള്‍ ശുഭമോ അശുഭമോ ആകാം.ശുഭകരമായ വരകള്‍ ജീവിതത്തിലെ സന്തോഷത്തെയും വിജയത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു, അതേസമയം അശുഭകരമായ വരകള്‍ സങ്കടത്തിലേക്കും പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കും വിരല്‍ ചൂണ്ടുന്നു. കൈനോട്ടം അനുസരിച്ച് കൈപ്പത്തിയിലെ  വരകള്‍ക്കിടയില്‍ 'എ' എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരത്തോട് സാമ്യമുള്ള അടയാളമുണ്ടെങ്കില്‍ അത് വളരെ ശുഭകരമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. 
 
എല്ലാവരുടെയും കൈപ്പത്തിയില്‍ ഈ അടയാളം കാണില്ല. കൈപ്പത്തിയില്‍ ഈ ചിഹ്നമുള്ള ആളുകളെ വളരെ ഭാഗ്യവാന്മാരായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അത്തരം വ്യക്തികളെ എപ്പോഴും 'ഭാഗ്യവാന്മാര്‍' എന്ന് വിളിക്കുകയും ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവര്‍ തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുകയും വലിയ ബിസിനസുകള്‍ നടത്തുകയും ഗണ്യമായി സമ്പാദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.കൈപ്പത്തിയില്‍ 'എ' അടയാളമുള്ള ആളുകളുടെ സ്വഭാവം വളരെ സൗഹാര്‍ദ്ദപരമാണ്. മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാനും അവരുടെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ സ്വതന്ത്രമായി പരിഹരിക്കാനും അവര്‍ എപ്പോഴും തയ്യാറാണ്. 
 
അവര്‍ ഏത് ജോലി ഏറ്റെടുത്താലും തികഞ്ഞ അര്‍പ്പണബോധത്തോടെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ ശ്രമങ്ങളിലും അവര്‍ വിജയം കൈവരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ, അത്തരം വ്യക്തികള്‍ ആത്മവിശ്വാസം നിറഞ്ഞവരാണെന്നും അവരുടെ ഭാവിയില്‍ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നവരാണെന്നും അറിയപ്പെടുന്നു.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
6 year in webdunia, areas of expertise - Politics, health, astrology.... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

അധിമാസം ജൂൺ 15ന് തീരും, പുണ്യപ്രാപ്തിക്കായി ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഇനിയും വൈകരുത്

അധിമാസം ജൂൺ 15ന് തീരും, പുണ്യപ്രാപ്തിക്കായി ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഇനിയും വൈകരുത്ഹിന്ദുകലണ്ടര്‍ പ്രകാരം 3 വര്‍ഷത്തിന് ശേഷം വന്ന വിശിഷ്ടമായ അധികമാസം ഈ ജൂണ്‍ 15 ഓടെ അവസാനിക്കാനിരിക്കുകയാണ്.

മീനം രാശിക്കാരുടെ ഇന്നത്തെ നക്ഷത്രഫലം

മീനം രാശിക്കാരുടെ ഇന്നത്തെ നക്ഷത്രഫലംഅമിത ജോലിഭാരമായിരിക്കാം അതിന് കാരണം.

Ekadashi: രാമായണ മാസത്തിലെ ഏകാദശി ഉപവാസത്തിന്റെ ആത്മീയ പ്രാധാന്യവുമെന്ത്?

Ekadashi: രാമായണ മാസത്തിലെ ഏകാദശി ഉപവാസത്തിന്റെ ആത്മീയ പ്രാധാന്യവുമെന്ത്?കര്‍ക്കടക മാസം രോഗങ്ങള്‍ ഏറെ വരാന്‍ സാധ്യതയുള്ള മാസമാണ്. ആരോഗ്യപരമായി ഈ കാലയളവില്‍ വലിയ ശ്രദ്ധയാണ് നമ്മള്‍ നല്‍കാറുള്ളത്. ഒപ്പം ആത്മീയമായും ഒരുപാട് പ്രധാനമുള്ള കാലമാണ് കര്‍ക്കടകമാസം. രാമായണ മാസമെന്ന നിലയില്‍ ഈ സമയത്ത് രാമായണ പാരായണവും നടത്തി വരുന്നു. രാമായണ മാസത്തിലെ ഏകാദശി വ്രതം ആത്മീയമായി ഒട്ടെറെ പ്രാധാന്യമര്‍ഹിക്കുന്നതാണ്.

June 24 Daily Horoscope: ജൂൺ 24, നിങ്ങളുടെ ദിവസം എങ്ങനെ? രാശിഫലം അറിയാം

June 24 Daily Horoscope: ജൂൺ 24, നിങ്ങളുടെ ദിവസം എങ്ങനെ? രാശിഫലം അറിയാംജോലി, ആരോഗ്യം, ബന്ധങ്ങള്‍, ധനം തുടങ്ങിയ മേഖലകളില്‍ ഏര്‍പ്പെടാന്‍ അതീവ അനുയോജ്യമായ സമയമാണോ? ഓരോ രാശിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ ദൈനംദിന ഫലങ്ങള്‍ അറിയാം

നിങ്ങള്‍ക്ക് അറിയാത്ത, നിങ്ങളെ സാമ്പത്തികമായി തകര്‍ക്കുന്ന വാസ്തു ദോഷങ്ങള്‍

നിങ്ങള്‍ക്ക് അറിയാത്ത, നിങ്ങളെ സാമ്പത്തികമായി തകര്‍ക്കുന്ന വാസ്തു ദോഷങ്ങള്‍ഇത് പ്രകാരം മനുഷ്യശരീരവും വീടും ഭൂമി, ജലം, അഗ്‌നി, വായു, ആകാശം എന്നീ അഞ്ച് അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളുമായി സന്തുലിതാവസ്ഥയിലാണ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്.

ഭാഗ്യവാന്മാരുടെ കൈപ്പത്തിയിലെ അടയാളങ്ങള്‍ ഇവയാണ്

ഭാഗ്യവാന്മാരുടെ കൈപ്പത്തിയിലെ അടയാളങ്ങള്‍ ഇവയാണ്അതേസമയം അശുഭകരമായ വരകള്‍ സങ്കടത്തിലേക്കും പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കും വിരല്‍ ചൂണ്ടുന്നു. കൈനോട്ടം അനുസരിച്ച് കൈപ്പത്തിയിലെ വരകള്‍ക്കിടയില്‍ 'എ' എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരത്തോട് സാമ്യമുള്ള അടയാളമുണ്ടെങ്കില്‍ അത് വളരെ ശുഭകരമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

ജന്മദിനത്തില്‍ ഏതൊക്കെ ദേവതകളെ ആരാധിക്കണമെന്നറിയാമോ?

ജന്മദിനത്തില്‍ ഏതൊക്കെ ദേവതകളെ ആരാധിക്കണമെന്നറിയാമോ?ഹൈന്ദവാചാര പ്രകാരം നിങ്ങളുടെ ജന്മദിനം വരുന്നത് ഞായറാഴ്ചയാണെങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ പൂജിക്കേണ്ടത് വിഷ്ണു ഭഗവാനെയാണ്. ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളായ കൃഷ്ണന്‍, ശ്രീരാമന്‍ എന്നിവരെ പൂജിക്കുന്നതും നല്ലതാണ്. തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ജന്മദിനം വരുന്നതെങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ പൂജിക്കേണ്ടത് ശിവ ഭഗവാനെയാണ്.

അധിമാസം ജൂൺ 15ന് തീരും, പുണ്യപ്രാപ്തിക്കായി ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഇനിയും വൈകരുത്

അധിമാസം ജൂൺ 15ന് തീരും, പുണ്യപ്രാപ്തിക്കായി ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഇനിയും വൈകരുത്ജ്യോതിഷപ്രകാരവും ആത്മീയമായും ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഈ പുണ്യമാസത്തില്‍ ചില പ്രത്യേക കര്‍മ്മങ്ങള്‍ ചെയ്യുന്നത് ഇരട്ടി ഫലം നല്‍കുമെന്നാണ് വിശ്വാസം. സൂര്യന്റെ സഞ്ചാരത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സൗരവര്‍ഷവും ചന്ദ്രന്റെ സഞ്ചാരത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചാന്ദ്രവര്‍ഷവും തമ്മിലുള്ള ദിവസങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം പരിഹരിക്കാനാണ് ഈ അധിക മാസം കലണ്ടറില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നത്.

സംരംഭകരായി വിജയിക്കാന്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ സാധ്യതയുള്ള രാശിക്കാര്‍ ഇവരാണ്

സംരംഭകരായി വിജയിക്കാന്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ സാധ്യതയുള്ള രാശിക്കാര്‍ ഇവരാണ്മറ്റ് രാശികളില്‍ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി താഴെതട്ടില്‍ നിന്നും ഉയര്‍ച്ചയിലേക്കത്തൊന്‍ കഠിനമായി പരിശ്രമിക്കുന്നവരാണിവര്‍. അവര്‍ ക്ഷമയും സ്ഥിരോത്സാഹവുമുള്ളവരാണ്.

Bakrid Wishes in Malayalam: ബക്രീദ് ആശംസകൾ മലയാളത്തിൽ

Bakrid Wishes in Malayalam: ബക്രീദ് ആശംസകൾ മലയാളത്തിൽBakrid Wishes in Malayalam: വലിയ പെരുന്നാൾ ചൈതന്യത്തിൽ മുസ്ലിം മതവിശ്വാസികൾ. ഇന്നും നാളെയും സംസ്ഥാനത്ത് പൊതു അവധിയാണ്. സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ബാങ്കുകൾ എന്നിവ പ്രവൃത്തിക്കില്ല.