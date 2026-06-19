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ഭാഗ്യവാന്മാരുടെ കൈപ്പത്തിയിലെ അടയാളങ്ങള് ഇവയാണ്
എല്ലാവരുടെയും കൈപ്പത്തിയില് ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തില് ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്ന വിവിധ വരകളും അടയാളങ്ങളും ഉണ്ട്. കൈനോട്ടം അനുസരിച്ച് കൈപ്പത്തിയിലെ അടയാളങ്ങള് ശുഭമോ അശുഭമോ ആകാം.ശുഭകരമായ വരകള് ജീവിതത്തിലെ സന്തോഷത്തെയും വിജയത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു, അതേസമയം അശുഭകരമായ വരകള് സങ്കടത്തിലേക്കും പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കും വിരല് ചൂണ്ടുന്നു. കൈനോട്ടം അനുസരിച്ച് കൈപ്പത്തിയിലെ വരകള്ക്കിടയില് 'എ' എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരത്തോട് സാമ്യമുള്ള അടയാളമുണ്ടെങ്കില് അത് വളരെ ശുഭകരമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.
എല്ലാവരുടെയും കൈപ്പത്തിയില് ഈ അടയാളം കാണില്ല. കൈപ്പത്തിയില് ഈ ചിഹ്നമുള്ള ആളുകളെ വളരെ ഭാഗ്യവാന്മാരായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അത്തരം വ്യക്തികളെ എപ്പോഴും 'ഭാഗ്യവാന്മാര്' എന്ന് വിളിക്കുകയും ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവര് തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുകയും വലിയ ബിസിനസുകള് നടത്തുകയും ഗണ്യമായി സമ്പാദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.കൈപ്പത്തിയില് 'എ' അടയാളമുള്ള ആളുകളുടെ സ്വഭാവം വളരെ സൗഹാര്ദ്ദപരമാണ്. മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാനും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങള് സ്വതന്ത്രമായി പരിഹരിക്കാനും അവര് എപ്പോഴും തയ്യാറാണ്.
അവര് ഏത് ജോലി ഏറ്റെടുത്താലും തികഞ്ഞ അര്പ്പണബോധത്തോടെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ ശ്രമങ്ങളിലും അവര് വിജയം കൈവരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ, അത്തരം വ്യക്തികള് ആത്മവിശ്വാസം നിറഞ്ഞവരാണെന്നും അവരുടെ ഭാവിയില് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നവരാണെന്നും അറിയപ്പെടുന്നു.
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