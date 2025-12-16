ചൊവ്വ, 16 ഡിസം‌ബര്‍ 2025
Mallika Sakar: ഐപിഎൽ താരലേലം നിയന്ത്രിക്കുന്ന വനിത, ആരാണ് മല്ലിക സാഗർ?

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ചൊവ്വ, 16 ഡിസം‌ബര്‍ 2025 (13:42 IST)
ഐപിഎല്‍ 2026 സീസണിലേക്കുള്ള താരലേലം ഇത്തവണ നടക്കാനിരിക്കുമ്പോള്‍ ലേല നടപടികള്‍ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് മല്ലിക സാഗര്‍ എന്ന 50കാരിയാണ്. ബ്രൈന്‍ മൊര്‍ കോളേജില്‍ ആര്‍ട്ട് ഹിസ്റ്ററി പഠിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യ വനിതാ ഓക്ഷണറായി മാറിയ മല്ലിക സാഗര്‍ നിസ്സാരക്കാരിയല്ല. മുന്‍പും ഐപിഎല്‍ അടക്കം പല വമ്പന്‍ ഓക്ഷന്‍ പരിപാടികളും വിജയകരമായി നടത്തിയെടുക്കാന്‍ മല്ലിക സാഗറിനായിട്ടുണ്ട്. 2023 ലെ ഐപിഎല്‍ താരലേലത്തിനിടെ 2019 മുതല്‍ താരലേലം നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന ഹ്യൂഹ് എഡ്മീഡ്സ് ബോധരഹിതയായതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് മല്ലിക ഓക്ഷണീര്‍ സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിയത്. 2024ല്‍ മല്ലിക മുഴുവന്‍ സമയ ഓക്ഷണറായി മാറി.

പ്രോ കബഡ്ഡി ലീഗിലെ ലേലം നടപടികളില്‍ പങ്കെടുത്ത് 2021ലാണ് മല്ലിക സാഗര്‍ കായിക പ്രേമികള്‍ക്ക് പരിചിതയാകുന്നത്. 2024ലെ ഐപിഎല്‍ താരലേലത്തില്‍ ഓക്ഷണറായി ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികള്‍ക്കും മല്ലിക സാഗര്‍ പരിചിതയായി മാറി. പുരുഷ ഐപിഎല്ലിന് പുറമെ വനിതകളുടെ വുമണ്‍സ് പ്രീമിയര്‍ ലീഗിലും മല്ലിക ഓക്ഷണറായി പ്രവര്‍ത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.



