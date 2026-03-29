Virat Kohli : ഐപിഎല്ലിൽ ചരിത്രം കുറിച്ച് വിരാട് കോലി, 19 സീസണുകളിലും കളിക്കുന്ന ആദ്യ താരം

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ഞായര്, 29 മാര്ച്ച് 2026 (08:57 IST)
ഇന്ത്യന് പ്രീമിയര് ലീഗിന്റെ പത്തൊമ്പതാം സീസണ് ആരംഭിച്ചതോടെ ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്ത് മറ്റാര്ക്കുമില്ലാത്തെ റെക്കോര്ഡ് നേട്ടം കൂടി സ്വന്തം പേരിലാക്കി സൂപ്പര് താരം വിരാട് കോലി. ഐപിഎല് ചരിത്രത്തില് 19 സീസണുകളിലും കളിക്കുന്ന ആദ്യ താരമെന്ന അപൂര്വ്വ നേട്ടമാണ് റോയല് ചലഞ്ചേഴ്സ് ബെംഗളൂരുവിന്റെ (ആര്സിബി) ഇതിഹാസ താരം സ്വന്തമാക്കിയത്. ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയത്തില് ഇന്നലെ നടന്ന മത്സരത്തില് ഹൈദരാബാദിനെതിരെ ഗ്രൗണ്ടിലിറങ്ങിയതോടെയാണ് കോലി നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയത്.
2008ലെ ഐപിഎല്ലില് കൊല്ക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിനെതിരെ ആര്സിബിക്കായി അരങ്ങേറിയ കോലി ഇന്നും ആര്സിബിക്കായാണ് കളിക്കുന്നത്. ഐപിഎല് ചരിത്രത്തില് 19 വര്ഷമായി ഒരേ ടീമിന് വേണ്ടി മാത്രം കളിച്ചിട്ടുള്ള ഏക താരവും കോലിയാണ്. 18 വര്ഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം കഴിഞ്ഞ സീസണില് തന്റെ ടീമിന് കപ്പ് നേടികൊടുക്കാന് കോലിയ്ക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു. ഒപ്പം ഐപിഎല്ലിലെ ഒരുപിടി റെക്കോര്ഡുകളും താരത്തിന്റെ പേരിലുണ്ട്.
ഐപിഎല്ലില് ഏറ്റവും കൂടുതല് റണ്സ്: 8,661
ഏറ്റവും കൂടുതല് സെഞ്ചുറികള്: 8
ഏറ്റവും കൂടുതല് അര്ധസെഞ്ചുറികള്: 63
ഒരു സീസണിലെ കൂടുതല് റണ്സ്: 973 (2016)
ഇതിന് പുറമെ ഏറ്റവും കൂടുതല് ബൗണ്ടറികള് (1062), ഒരു ടീമിനെതിരെ ഏറ്റവും കൂടുതല് റണ്സ് (1159 പഞ്ചാബിനെതിരെ), ഒരു സ്റ്റേഡിയത്തില് ഏറ്റവും കൂടുതല് റണ്സ് (3202- ചിന്നസ്വാമിയില്), ചേസിങ്ങിലൂടെ മാത്രം 4000 റണ്സ് എന്നീ റെക്കോര്ഡുകളും കോലിയുടെ പേരിലാണ്.
2008-ല് വെറും 12 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ആര്സിബിയില് എത്തിയ കോലിയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രതിഫലം 21 കോടി രൂപയാണ്. കഴിഞ്ഞ സീസണിലും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച കോലി 657 റണ്സുമായി റണ്വേട്ടക്കാരില് മുന്പന്തിയിലുണ്ടായിരുന്നു.