രേണുക വേണു|
Last Modified ചൊവ്വ, 24 മാര്ച്ച് 2026 (12:56 IST)
ഐപിഎല് 2026 സീസണില് ചെന്നൈ സൂപ്പര് കിംഗ്സിന്റെ മഞ്ഞക്കുപ്പായത്തില് സഞ്ജു സാംസണ് കളത്തിലിറങ്ങുമ്പോള് സഞ്ജുവിനെ കാത്തിരിക്കുന്നത് വമ്പന് റെക്കോര്ഡുകള്. ഐപിഎല്ലിലെ ഇതിഹാസ താരങ്ങളായ ക്രിസ് ഗെയ്ലിനെയും കിറോണ് പൊള്ളാര്ഡിനെയും പോലെയുള്ള താരങ്ങളുടെ റെക്കോര്ഡുകള് തകര്ക്കാനുള്ള അവസരമാണ് സഞ്ജുവിന് മുന്നിലുള്ളത്. നിലവില് തകര്പ്പന് ഫോമിലുള്ള സഞ്ജു ഈ സീസണില് 600+ റണ്സ് നേടുമെന്നാണ് ചെന്നൈ ആരാധകര് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയെങ്കില് ഐപിഎല്ലിലെ പല വമ്പന് റെക്കോര്ഡുകളും തകര്ക്കാന് ഇക്കുറി സഞ്ജുവിന് സാധിക്കും.
നിലവില് 177 മത്സരങ്ങളില് നിന്ന് 4704 റണ്സാണ് ഐപിഎല്ലില് സഞ്ജുവിന്റെ പേരിലുള്ളത്. 3 സെഞ്ചുറികളും 26 അര്ധസെഞ്ചുറികളും സഞ്ജുവിനുണ്ട്. ഈ സീസണില് 296 റണ്സ് കൂടി നേടാനായാല് 5000 റണ്സ് ക്ലബില് ഇടം പിടിക്കാന് സഞ്ജുവിനാകും. സീസണില് 262 റണ്സ് നേടാനായാല് ക്രിസ് ഗെയ്ലിന്റെ 4965 റണ്സ് നേട്ടത്തെ സഞ്ജുവിന് മറികടക്കം.സീസണില് 500 റണ്സിന് മുകളില് നേടാനായാല് 5162 റണ്സുള്ള ആര്സിബി ഇതിഹാസ താരം എബി ഡിവില്ലിയേഴ്സിനെ മറികടക്കാനും സഞ്ജുവിനാകും. ലോകകപ്പില് 24 സിക്സറുകള് സ്വന്തമാക്കിയ സഞ്ജുവിന് ഇത്തവണ ഐപിഎല് സിക്സ് വേട്ടക്കാരുടെ പട്ടികയിലും മുന്നേറാനുള്ള അവസരമുണ്ട്. നിലവില് 219 സിക്സുകളാണ് സഞ്ജു ഐപിഎല്ലില് നേടിയിട്ടുള്ളത്.
സീസണില് 5 സിക്സുകള് കൂടി നേടിയാല് കിറോണ് പൊള്ളാര്ഡ്, ആന്ഡ്രെ റസ്സല്(223 സിക്സുകള്) മറികടക്കാന് സഞ്ജുവിനാകും. 18 സിക്സുകള് നേടാനായാല് ഡേവിഡ് വാര്ണറെയും സഞ്ജുവിന് മറികടക്കാനാകും. നിലവില് 357 സിക്സുകളുമായി ക്രിസ് ഗെയ്ലാണ് ഈ പട്ടികയില് ഒന്നാമതുള്ളത്.