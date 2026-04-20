പഞ്ചാബ് എടുക്കരുത് എന്ന് മാത്രമാണ് ആഗ്രഹിച്ചത്, ലഖ്‌നൗ തോറ്റതോടെ റിഷഭ് പന്തിന്റെ പഴയ വീഡിയോ കുത്തിപ്പൊക്കി ആരാധകര്‍

ഇതുവരെ കളിച്ച എല്ലാ മത്സരങ്ങളും വിജയിച്ചുകൊണ്ട് പോയിന്റ് പട്ടികയില്‍ ഒന്നാമതുള്ള പഞ്ചാബ് ഏറെക്കുറെ തങ്ങളുടെ പ്ലേ ഓഫ് സാധ്യതകള്‍ ഉറപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞു.

Rishabh Pant
ജിതിൻരാജ് കെ വി| Last Modified തിങ്കള്‍, 20 ഏപ്രില്‍ 2026 (18:21 IST)
ഐപിഎല്‍ 2026ല്‍ തുടര്‍ച്ചയായി തകര്‍പ്പന്‍ വിജയങ്ങള്‍ നേടികൊണ്ട് അവിശ്വസനീയമായ കുതിപ്പാണ് ശ്രേയസ് അയ്യരുടെ പഞ്ചാബ് കിംഗ്‌സ് നടത്തുന്നത്. ഇതുവരെ കളിച്ച എല്ലാ മത്സരങ്ങളും വിജയിച്ചുകൊണ്ട് പോയിന്റ് പട്ടികയില്‍ ഒന്നാമതുള്ള പഞ്ചാബ് ഏറെക്കുറെ തങ്ങളുടെ പ്ലേ ഓഫ് സാധ്യതകള്‍ ഉറപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഇന്നലെ നടന്ന മത്സരത്തില്‍ റിഷഭ് പന്തിന്റെ ലഖ്‌നൗവിനെ പഞ്ചാബ് പരാജയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ കഴിഞ്ഞ സീസണിന് മുന്‍പ് പന്ത് നടത്തിയ വിവാദപ്രതികരണം കുത്തിപൊക്കിയിരിക്കുകയാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ.


ഐപിഎല്‍ മെഗാതാരലേലത്തില്‍ റിഷഭ് പന്തിനെ 27 കോടി രൂപ മുടക്കിയായിരുന്നു ലഖ്‌നൗ ടീമിലെത്തിച്ചത്. ലഖ്‌നൗ ടീമിലെത്തിയ ശേഷം നടത്തിയ ഒരു അഭിമുഖത്തില്‍ പഞ്ചാബ് എടുക്കുമോ എന്ന പേടി മാത്രമെ തനിക്കുണ്ടായിരുന്നുള്ളു എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാല്‍ ലഖ്‌നൗവിലെത്തിയ റിഷഭ് പന്തിന് ആ സീസണില്‍ കാര്യമായൊന്നും ചെയ്യാനായിരുന്നില്ല. 2026 സീസണിലും ലഖ്‌നൗവിന് ആദ്യ നാലില്‍ ഇടം പിടിക്കാനായിട്ടില്ല. എന്നാല്‍ അന്ന് താരലേലത്തില്‍ ശ്രേയസ് അയ്യരെ സ്വന്തമാക്കിയ പഞ്ചാബ് കിംഗ്‌സാകട്ടെ കഴിഞ്ഞ സീസണില്‍ ഫൈനലിലെത്തുകയും 2026 സീസണില്‍ പോയന്റ് പട്ടികയില്‍ ഒന്നാമതുമാണ്. ഇന്നലെ നടന്ന മത്സരത്തില്‍ ലഖ്‌നൗവിനെയാണ് പഞ്ചാബ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത്.


ഇതോടെയാണ് പന്തിന്റെ പഴയ പ്രസ്താവന ലഖ്‌നൗവിനെതിരായ സ്‌കോര്‍ ബോര്‍ഡിനൊപ്പം ആരാധകര്‍ കുത്തിപ്പൊക്കിയിരിക്കുന്നത്. അന്ന് റിഷഭ് പന്ത് കളിയാക്കിയ പഞ്ചാബ് ടൂര്‍ണമെന്റിലെ ടോപ് ഫേവറേറ്റുകളായപ്പോള്‍ ഐപിഎല്ലില്‍ താളം കണ്ടെത്താനാവാതെ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ലഖ്‌നൗ.




