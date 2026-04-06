ചൊവ്വ, 7 ഏപ്രില്‍ 2026
ഇന്ന് കളിക്കുന്ന താരങ്ങളിലെ മികച്ച ഫിനിഷർ, ടിം ഡേവിഡിനെ പ്രശംസകൊണ്ട് മൂടി ആർസിബി നായകൻ

മത്സരത്തില്‍ വിജയിച്ചതോടെ ടിം ഡേവിഡിനെ വാനോളം പുകഴ്ത്തിയിരിക്കുകയാണ് ആര്‍സിബി നായകന്‍.

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified തിങ്കള്‍, 6 ഏപ്രില്‍ 2026 (18:22 IST)
ഐപിഎല്ലില്‍ ചെന്നൈ സൂപ്പര്‍ കിംഗ്സിനെതിരെ നടന്ന നിര്‍ണ്ണായക മത്സരത്തില്‍ ആര്‍സിബിക്ക് കൂറ്റന്‍ സ്‌കോര്‍ സമ്മാനിച്ചത് ടിം ഡേവിഡിന്റെ തകര്‍പ്പന്‍ ബാറ്റിംഗായിരുന്നു. 8 സിക്‌സറുകളും 3 ഫോറുകളും ഉള്‍പ്പെടെ വെറും 25 പന്തില്‍ നിന്ന് 70 റണ്‍സ് നേടിയ താരത്തിന്റെ പ്രകടനമാണ് ടീം സ്‌കോര്‍ 250ലേക്കെത്തിക്കാന്‍ ആര്‍സിബിയെ സഹായിച്ചത്. മത്സരത്തില്‍
19 പന്തില്‍ 48 റണ്‍സുമായി ആര്‍സിബി നായകനായ രജത് പാട്ടീധാറും തകര്‍പ്പന്‍ പ്രകടനമാണ് നടത്തിയത്. മത്സരത്തില്‍ വിജയിച്ചതോടെ ടിം ഡേവിഡിനെ വാനോളം പുകഴ്ത്തിയിരിക്കുകയാണ് ആര്‍സിബി നായകന്‍.

ഞാന്‍ കണ്ടതില്‍ ഏറ്റവും മികച്ച ഫിനിഷിങ് താരമാണ് ഡേവിഡ്. സ്ഥിരതയോടെ ബാറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാല്‍ തന്നെ ഇന്നുള്ളവരില്‍ ഏറ്റവും മികച്ച ഫിനിഷറാണ് ഡേവിഡ്. രജത് പാട്ടീധാര്‍ പറഞ്ഞു. അതേസമയം മധ്യനിരയില്‍ തനിക്ക് മികച്ച പിന്തുണയാണ് രജത് പാട്ടീധാറില്‍ നിന്ന് ലഭിച്ചതെന്ന് ടിം ഡേവിഡും മത്സരശേഷം വ്യക്തമാക്കി

'രജത് പാട്ടിദാര്‍ ക്രീസിലുണ്ടായിരുന്നപ്പോള്‍ എന്റെ ജോലി എളുപ്പമായി. അദ്ദേഹം പന്ത് അടിക്കുന്ന രീതി അതിശയിപ്പിക്കുന്നതാണ്. സ്പിന്നര്‍മാര്‍ക്കെതിരെ രജത് നടത്തുന്ന കടന്നാക്രമണം ടീമിന് വലിയ ഊര്‍ജ്ജമാണ് നല്‍കുന്നത്. ബാറ്റിങ്ങില്‍ റോമരിയോ ഷെപ്പേര്‍ഡ്, ജിതേഷ് ശര്‍മ തുടങ്ങിയ താരങ്ങള്‍ ഇനിയും വരാനുണ്ടെന്നുള്ളത് വലിയ ആത്മവിശ്വാസമാണ് നല്‍കുന്നത്. ടിം ഡേവിഡ് പറഞ്ഞു.


