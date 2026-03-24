ചൊവ്വ, 24 മാര്‍ച്ച് 2026
'ഇംപാക്ട് പ്ലെയർ' നിയമം ഓൾറൗണ്ടർമാരെ കൊല്ലുന്നു, അനാവശ്യ നിയമമാണ് ഐപിഎല്ലിന് മുൻപ് മനസ്സ് തുറന്ന് അക്ഷർ പട്ടേൽ**

'ഇംപാക്ട് പ്ലെയര്‍ നിയമം നിലവിലുള്ളപ്പോള്‍ ടീമുകള്‍ക്ക് അധികമായി ഒരു ബാറ്ററെയോ ബൗളറെയോ ഉപയോഗിക്കാന്‍ സാധിക്കുന്നു. ഇത് ഓള്‍റൗണ്ടര്‍മാരെ അപ്രസക്തരാക്കുന്നു.

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ചൊവ്വ, 24 മാര്‍ച്ച് 2026 (10:55 IST)
ഐപിഎല്‍ 2026-ന് കൊടിയേറാന്‍ ദിവസങ്ങള്‍ മാത്രം ബാക്കിനില്‍ക്കെ, ടൂര്‍ണമെന്റിലെ ഏറ്റവും ചര്‍ച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന 'ഇംപാക്ട് പ്ലെയര്‍' നിയമത്തിനെതിരെ തുറന്നടിച്ച് ഇന്ത്യന്‍ ഓള്‍റൗണ്ടര്‍ അക്ഷര്‍ പട്ടേല്‍. ഈ നിയമം ക്രിക്കറ്റിലെ ഓള്‍റൗണ്ടര്‍മാരുടെ പ്രസക്തി ഇല്ലാതാക്കുകയാണെന്നും കളിയിലെ സ്വാഭാവികമായ വെല്ലുവിളികള്‍ കുറയ്ക്കുന്നുവെന്നും അക്ഷര്‍ പറഞ്ഞു.

ഓള്‍റൗണ്ടര്‍മാര്‍ക്ക് തിരിച്ചടി

'ഇംപാക്ട് പ്ലെയര്‍ നിയമം നിലവിലുള്ളപ്പോള്‍ ടീമുകള്‍ക്ക് അധികമായി ഒരു ബാറ്ററെയോ ബൗളറെയോ ഉപയോഗിക്കാന്‍ സാധിക്കുന്നു. ഇത് ഓള്‍റൗണ്ടര്‍മാരെ അപ്രസക്തരാക്കുന്നു. അതിനാല്‍ തന്നെ ഈ നിയമത്തിനോട് എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല. പക്ഷെ നിയമം നിയമമായി തുടരുന്നിടത്തോളം അത് പിന്തുടരുക എന്നതല്ലാതെ മുന്നില്‍ മറ്റ് മാര്‍ഗങ്ങളില്ല.അക്ഷര്‍ പട്ടേല്‍ പറഞ്ഞു. നേരത്തെ വിരാട് കോലിയും രോഹിത് ശര്‍മയും അടക്കമുള്ള താരങ്ങളും ഇമ്പാക്റ്റ് പ്ലെയര്‍ രീതിക്കെതിരെ രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു.

ഇമ്പാക്റ്റ് പ്ലെയര്‍ ക്രിക്കറ്റിന്റെ യഥാര്‍ത്ഥ സ്വഭാവത്തെ ബാധിക്കുന്നതാണെന്നും വാഷിങ്ടണ്‍ സുന്ദറിനെ പോലുള്ള താരങ്ങള്‍ക്ക് ബൗളിങ് അവസരം ഇല്ലാതെയാക്കുന്നതാണെന്നും രോഹിത് ശര്‍മ പറഞ്ഞിരുന്നു. ക്രിക്കറ്റിന്റെ ബാലന്‍സ് തെറ്റിക്കുന്നതാണ് ഇമ്പാക്റ്റ് പ്ലെയര്‍ നിയമമെന്നും ബൗളര്‍മാര്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ വെല്ലുവിളി ഉയര്‍ത്തുന്നതാണെന്നുമാണ് വിരാട് കോലി നിയമത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത്.





അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


