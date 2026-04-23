സൂര്യവംശിയെ കാഴ്ചക്കാരനാക്കി മൊഹ്സിൻ ഖാന്റെ 'മാന്ത്രിക ഓവർ', മെയ്ഡൻ ഓവറിൽ വൈഭവിനെയും തൂക്കി

ജിതിൻരാജ് കെ വി| Last Modified വ്യാഴം, 23 ഏപ്രില്‍ 2026 (13:24 IST)
മുംബൈ: ട്വന്റി-20 ക്രിക്കറ്റിന്റെ ബാറ്റിംഗ് വെടിക്കെട്ടുകള്‍ക്കിടയില്‍ ഒരു ബൗളര്‍ക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം എന്താണ്?, ഒരു റണ്‍സ് പോലും വിട്ടുകൊടുക്കാതെ വിക്കറ്റ് നേടുക എന്നതായിരിക്കും അത്. അങ്ങനെയൊരു നേട്ടം ബുമ്രയേയും ഹേസില്‍വുഡിനെയും അടക്കം കൈകാര്യം ചെയ്ത യുവതാരം വൈഭവ് സൂര്യവന്‍ഷിക്കെതിരെ ആയാലോ. ആ സ്വപ്നനേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ലഖ്‌നൗ താരമായ മൊഹ്‌സിന്‍ ഖാന്‍.

മത്സരത്തില്‍ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത രാജസ്ഥാന് തുടക്കത്തിലെ തന്നെ ഓപ്പണര്‍ യശ്വസി ജയ്‌സ്വാളിനെ നഷ്ടമായിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് യുവതാരമായ വൈഭവ് സൂര്യവന്‍ഷിയെ കാഴ്ചക്കാരനാക്കി നിര്‍ത്തി മൊഹ്‌സിന്‍ ഖാന്‍ മാന്ത്രിക സ്‌പെല്‍ അഴിച്ചുവിട്ടത്. മൊഹ്‌സിന്‍ എറിഞ്ഞ ഓവറിലെ ആദ്യ 5 പന്തുകളിലും റണ്‍സെടുക്കാന്‍ വൈഭവിനായില്ല. അവസാന പന്തില്‍ സൂര്യവംശിയെ മൊഹ്‌സിന്‍ മടക്കുകയും ചെയ്തു.

ഐപിഎല്ലില്‍ എല്ലാ ബാറ്റര്‍മാരും ബൗളര്‍മാര്‍ക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിക്കുമ്പോള്‍ മെയ്ഡന്‍ എറിയുക എന്നത് തന്നെ വിരളമായ കാഴ്ചയാണ്. അതിനിടെയാണ് ടോപ് ബൗളര്‍മാരെ കടന്നാക്രമിച്ച് പേരെടുത്ത വൈഭവിനെ തന്നെ മൊഹ്‌സിന്‍ കാഴ്ചക്കാരനാക്കി മാറ്റിയത്. 4 ഓവറില്‍ 17 റണ്‍സ് മാത്രം വിട്ടുകൊടുത്ത് 2 വിക്കറ്റുകളാണ് മത്സരത്തില്‍ മൊഹ്‌സിന്‍ നേടിയത്.


