വെള്ളി, 20 മാര്‍ച്ച് 2026
  1. കായികം
  2. ക്രിക്കറ്റ്‌
  3. ഐപിഎല്‍

കളി തുടങ്ങും മുൻപെ ചെന്നൈയ്ക്ക് തിരിച്ചടി, ഡെത്ത് ഓവർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് നഥാൻ എല്ലിസ് പുറത്ത്

ഡെത്ത് ഓവറുകളില്‍ പന്തെറിയാനായി ചെന്നൈ ടീമിലെത്തിച്ച താരമായിരുന്നു എല്ലിസ്.

CSK, Nathan Ellis, IPL News, Cricket News
അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified വെള്ളി, 20 മാര്‍ച്ച് 2026 (09:16 IST)
ഐപിഎല്‍ സീസണ്‍ ആരംഭിക്കാന്‍ ദിവസങ്ങള്‍ മാത്രം ബാക്കിനില്‍ക്കെ ചെന്നൈ സൂപ്പര്‍ കിങ്‌സിന് തിരിച്ചടി. ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ പേസര്‍ നഥാന്‍ എല്ലിസ് പരിക്കിനെ തുടര്‍ന്ന് ടൂര്‍ണമെന്റില്‍ നിന്നും പുറത്തായി. തുടയിലേറ്റ പരിക്കാണ് താരത്തിന് തിരിച്ചടിയായത്. സീസണ്‍ തുടങ്ങും മുന്‍പ് പൂര്‍ണ്ണമായ കായികക്ഷമത വീണ്ടെടുക്കാനാവില്ലെന്ന് ഉറപ്പായതോടെയാണ് എല്ലിസ് ടൂര്‍ണമെന്റില്‍ നിന്നും പിന്മാറിയത്.

ഡെത്ത് ഓവറുകളില്‍ പന്തെറിയാനായി ചെന്നൈ ടീമിലെത്തിച്ച താരമായിരുന്നു എല്ലിസ്. താരത്തിന്‍ പകരക്കാരനെ കണ്ടെത്താനുള്ള ചര്‍ച്ചകള്‍ നടക്കുകയാണെന്ന് ചെന്നൈ സൂപ്പര്‍ കിങ്‌സ് സിഇഒ കെ.എസ് വിശ്വനാഥന്‍ പറഞ്ഞു. അതിനിടെ രാജസ്ഥാന്‍ റോയല്‍സില്‍ നിന്നും ചെന്നൈയിലെത്തിയ മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണ്‍ വ്യാഴാഴ്ച ചെന്നൈ ക്യാമ്പില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്തു. സഞ്ജുവിനെ കൂടാതെ ശിവം ദുബെ, നൂര്‍ അഹമ്മദ്, ജെയ്മി ഓവര്‍ട്ടണ്‍ എന്നിവരും ടീമിനൊപ്പം ചേര്‍ന്നു. ഡെവാള്‍ഡ് ബ്രെവിസ്, മാറ്റ് ഹെന്റി,മാത്യൂ ഷോര്‍ട്ട് തുടങ്ങിയവര്‍ മാര്‍ച്ച് 22നകം ടീമിനൊപ്പം ചേരും. മാര്‍ച്ച് 30ന് സഞ്ജുവിന്റെ പഴയ ടീമായ രാജസ്ഥാന്‍ റോയല്‍സിനെതിരെയാണ് ചെന്നൈയുടെ ആദ്യ മത്സരം.


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :