വ്യാഴം, 16 ഏപ്രില്‍ 2026
പരിക്കിന്റെ കളി തുടരുന്നു, ചെന്നൈയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയായി ഖലീല്‍ അഹമ്മദിന് പരിക്ക്, ഐപിഎല്ലില്‍ നിന്ന് പുറത്ത്

താരത്തിനേറ്റ പരിക്ക് ഭേദമാകാന്‍ 10 മുതല്‍ 12 ആഴ്ചകള്‍ വേണ്ടിവരും. ഇതോടെയാണ് താരം ടൂര്‍ണമെന്റില്‍ നിന്ന് പുറത്തായത്.

Khaleel Ahmed, Chennai super kings, Injury update, IPL News
Jithin Raj| Last Modified വ്യാഴം, 16 ഏപ്രില്‍ 2026 (13:07 IST)
ഐപിഎല്ലില്‍ തിരിച്ചുവരവിനൊരുങ്ങുന്ന ചെന്നൈ സൂപ്പര്‍ കിങ്ങ്‌സിന് തിരിച്ചടിയായി
പേസര്‍ ഖലീല്‍ അഹമ്മദിന്റെ പരിക്ക്. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തില്‍ കൊല്‍ക്കത്തയ്‌ക്കെതിരെ പരിക്കേറ്റ ഖലീലിന് സീസണിലെ അവശേഷിക്കുന്ന മത്സരങ്ങള്‍ നഷ്ടമാകും. പ്ലേ ഓഫിനായി കടുത്ത പോരാട്ടം നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് പരിചയസമ്പന്നനായ പേസ് താരത്തിന് പരിക്കേറ്റിരിക്കുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ മെഗാതാരലേലത്തില്‍ 4.8 കോടി മുടക്കിയാണ് ഖലീലിനെ ചെന്നൈ ടീമിലെത്തിച്ചത്. പവര്‍പ്ലേയിലും ഡെത്ത് ഓവറുകളിലും മികച്ച പ്രകടനങ്ങള്‍ പുറത്തെടുത്തിരുന്ന ഖലീല്‍ ചെന്നൈയുടെ വിശ്വസ്തനായിരുന്നു. താരത്തിനേറ്റ പരിക്ക് ഭേദമാകാന്‍ 10 മുതല്‍ 12 ആഴ്ചകള്‍ വേണ്ടിവരും. ഇതോടെയാണ് താരം ടൂര്‍ണമെന്റില്‍ നിന്ന് പുറത്തായത്.

നഥാന്‍ എല്ലിസ് മുതലായ താരങ്ങള്‍ക്ക് നേരത്തെ തന്നെ പരിക്കായതിനാല്‍ ചെന്നൈ ബൗളിങ്ങിനെ പറ്റി ഐപിഎല്‍ തുടക്കം മുതലെ ആശങ്കകള്‍ നിലനിന്നിരുന്നു. ഇതിന് പുറമെയാണ് ഖലീലിനും പരിക്കേറ്റിരിക്കുന്നത്.ഖലീലിന് പകരക്കാരനായി ആരെത്തുമെന്ന കാര്യത്തില്‍ ചെന്നൈ മാനേജ്മെന്റ് ഇതുവരെ വ്യക്തമായ സൂചന നല്‍കിയിട്ടില്ല. ഖലീലിന് പകരം സിമര്‍ജിത് സിംഗ്, രാജ്വര്‍ധന്‍ ഹാങ്രേകര്‍,ആകാശ് മധ്വാള്‍,ചേതന്‍ സക്കറിയ എന്നീ താരങ്ങളാണ് ചെന്നൈയുടെ റഡാറിലുള്ളത്.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


